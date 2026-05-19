Alexa+ ora è in grado di creare dei podcast personalizzati con l'IA e li rende disponibili su app ed Echo Show

Amazon continua a espandere le capacità di Alexa+ introducendo una nuova funzione chiamata Alexa Podcasts, che consente di creare episodi audio generati dall'IA su praticamente qualsiasi argomento. La novità permette agli utenti di trasformare una semplice curiosità in un contenuto in stile podcast, pronto all'ascolto nel giro di pochi minuti. Il servizio è incluso senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime negli Stati Uniti. Il funzionamento è estremamente semplice. L'utente deve soltanto chiedere ad Alexa+ di realizzare un episodio su un tema specifico. Non è necessario caricare documenti né preparare materiali di supporto. L'assistente raccoglierà automaticamente le informazioni più pertinenti consentendo, poi, di modificare la durata o l'impostazione dell'episodio prima della generazione definitiva. Una volta confermata la struttura, Alexa produrrà un file audio con voci sintetiche che simulano veri conduttori radiofonici.

Amazon e le fonti da cui attingerà Alexa+ Per garantire contenuti aggiornati e affidabili, Amazon ha stretto accordi con numerose fonti informative. Alexa+ può attingere a oltre 200 testate giornalistiche e quotidiani locali degli Stati Uniti, tra cui Reuters, Associated Press, The Washington Post, TIME, Forbes, Business Insider, Politico, USA Today e molte pubblicazioni dei gruppi Condé Nast, Hearst e Vox. Alexa+ è disponibile da oggi anche in Italia: ecco tutte le novità L'intelligenza artificiale sintetizza tutte queste informazioni e le trasforma in spiegazioni accessibili e coinvolgenti.

Utilizzi e per quali utenti è stata pensata questa nuova funzione di Alexa+ Sono tanti e sfaccettati gli utilizzi possibili. Alexa Podcasts può riassumere le notizie del giorno, commentare gli ultimi risultati sportivi, presentare le uscite musicali del mese o spiegare i temi di un film appena uscito; può anche creare lezioni audio educative. La funzione è pensata anche per chi desidera approfondire nuovi hobby. Non mancano applicazioni professionali: Alexa+ può creare podcast su leadership, nuove tecnologie e settori specifici, permettendo di imparare durante gli spostamenti o nelle pause di lavoro. Quando l'episodio è pronto, l'utente riceve una notifica su Echo Show e sull'app Alexa. Il contenuto può essere ascoltato immediatamente oppure recuperato in seguito nella sezione "Music and More". Amazon sottolinea che questo è soltanto l'inizio e che in futuro arriveranno altre forme di contenuti audio personalizzati. In attesa della disponibilità in Italia, cosa ne pensate di questa feature?