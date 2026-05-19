Un leak mostra un "concept-phone" Xiaomi in cui l'IA prende il controllo dell'intero comparto fotografico

Xiaomi starebbe lavorando a un nuovo smartphone sperimentale progettato per esplorare il futuro dell'IA applicata ai dispositivi mobili. L'indiscrezione proviene dal noto leaker Digital Chat Station, secondo cui gli ingegneri dell'azienda cinese stanno sviluppando un concept phone molto diverso dagli smartphone attualmente in commercio. Non si tratterebbe di un prodotto destinato al lancio immediato, ma di una piattaforma di test per introdurre tecnologie che potrebbero arrivare nei modelli futuri. Dal punto di vista estetico, il dispositivo punterebbe su una struttura unibody completamente integrata, priva di giunture visibili. L'obiettivo sarebbe quello di ottenere un design estremamente pulito e moderno. Sul frontale troverebbe spazio un display LIPO da 6,5" con cornici perfettamente simmetriche e spessore di appena 0,5 millimetri.

Il comparto fotografico di questo concept-phone Xiaomi Sul retro sarebbe presente una singola fotocamera da 200 megapixel basata su un sensore molto grande da 1/1,12 pollici. Questa configurazione dovrebbe garantire un'elevata qualità fotografica e prestazioni superiori nella cattura dei dettagli e nella gestione della luce. Al momento non sono stati diffusi particolari precisi sulla fotocamera anteriore, che resta quindi uno degli aspetti ancora poco chiari del progetto. Xiaomi spiega perché ha cancellato il progetto di uno smartphone ultra-sottile simile a iPhone Air rinunciando alla "competizione" con Apple Un altro elemento di grande interesse riguarda la batteria. Secondo le indiscrezioni, il concept integrerebbe un'unità da ben 8000 mAh, una capacità decisamente superiore rispetto agli standard attuali e potenzialmente in grado di assicurare un'autonomia estremamente elevata.

L'innovazione dell'IA in questo "smartphone" Xiaomi La vera innovazione, tuttavia, sarebbe rappresentata dall'intelligenza artificiale integrata a livello di sistema. Il telefono dovrebbe includere un agente IA sempre attivo in background, capace di utilizzare la fotocamera frontale per osservare costantemente l'ambiente e reagire automaticamente senza l'intervento dell'utente. Questo sistema collaborerebbe anche con la fotocamera principale, riconoscendo le scene e ottimizzando gli scatti in tempo reale. In pratica, la fotocamera non si limiterebbe a registrare immagini, ma sarebbe in grado di interpretare ciò che vede e migliorare automaticamente il risultato finale. Staremo a vedere se arriveranno ulteriori informazioni in merito.