Xiaomi spiega perché ha cancellato il progetto di uno smartphone ultra-sottile simile a iPhone Air rinunciando alla "competizione" con Apple

Xiaomi ha spiegato pubblicamente perché ha deciso di non lanciare uno smartphone ultra-sottile pensato per competere con i modelli più estremi della concorrenza, tra cui un ipotetico rivale della linea "Air" di Apple. Le informazioni sono arrivate dal presidente del gruppo, Lu Weibing, durante una diretta streaming in cui sono stati condivisi dettagli sul progetto poi cancellato.
Secondo quanto dichiarato, l'azienda era molto più avanti nello sviluppo di quanto si pensasse inizialmente. Il dispositivo era già arrivato alla fase di pianificazione completa, con ricerche preliminari concluse e un percorso di industrializzazione quasi pronto per la produzione di massa. Tuttavia, il progetto è stato fermato poco prima del lancio definitivo.
Le principali motivazioni dell'interruzione del device sottile di Xiaomi
La motivazione principale della cancellazione riguarda l'esperienza d'uso. Xiaomi ha rilevato che spingere troppo sul design ultra-sottile avrebbe comportato compromessi importanti, soprattutto su autonomia della batteria e prestazioni complessive. Pur risultando esteticamente molto attraente, il dispositivo non avrebbe garantito gli standard qualitativi richiesti dall'azienda.
Il problema centrale è legato allo spazio interno ridotto. Rendere uno smartphone estremamente sottile limita la capacità di integrare batterie capienti, sistemi di raffreddamento adeguati e componenti hardware ad alte prestazioni. Questo avrebbe avuto un impatto diretto sull'utilizzo quotidiano, riducendo la praticità del dispositivo.
Il cambio di strategia di Xiaomi
Xiaomi ha quindi scelto di abbandonare il progetto, preferendo non immettere sul mercato un prodotto che avrebbe privilegiato il design a scapito della funzionalità. La decisione, secondo Lu Weibing, riflette l'idea di evitare compromessi che possano compromettere l'esperienza utente nel lungo periodo.
Le dichiarazioni aiutano anche a comprendere la strategia attuale dell'azienda, che sta concentrando sempre più risorse sui modelli "Max". In particolare, la nuova serie Xiaomi 17 Max non viene considerata un semplice dispositivo "Plus", ma una categoria distinta che va oltre il solo aumento delle dimensioni dello schermo.
Secondo Lu, i modelli Max includeranno miglioramenti significativi non solo nel display, ma anche in autonomia, capacità fotografiche e prestazioni generali.
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