Xiaomi spiega perché ha cancellato il progetto di uno smartphone ultra-sottile simile a iPhone Air rinunciando alla "competizione" con Apple

Xiaomi ha spiegato pubblicamente perché ha deciso di non lanciare uno smartphone ultra-sottile pensato per competere con i modelli più estremi della concorrenza, tra cui un ipotetico rivale della linea "Air" di Apple. Le informazioni sono arrivate dal presidente del gruppo, Lu Weibing, durante una diretta streaming in cui sono stati condivisi dettagli sul progetto poi cancellato.

Secondo quanto dichiarato, l'azienda era molto più avanti nello sviluppo di quanto si pensasse inizialmente. Il dispositivo era già arrivato alla fase di pianificazione completa, con ricerche preliminari concluse e un percorso di industrializzazione quasi pronto per la produzione di massa. Tuttavia, il progetto è stato fermato poco prima del lancio definitivo.