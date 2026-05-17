Il monitor KTC cala di prezzo su AliExpress grazie all'applicazione di un codice sconto dedicato

Il pannello HVA di nuova generazione offre una risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel , ideale per immagini dettagliate e colori realistici. Grazie alla curvatura 1500R, lo schermo avvolge il campo visivo e rende ogni sessione di gioco più coinvolgente.

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Ulteriori dettagli sul monitor

La frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz garantisce una fluidità eccezionale, particolarmente utile nei giochi competitivi, mentre il tempo di risposta di 1 ms riduce al minimo il motion blur e assicura una risposta rapida ai comandi. Il supporto ad HDR10 migliora contrasto e luminosità, rendendo le immagini più dinamiche e ricche di dettagli nelle scene scure e luminose.

Con un rapporto di contrasto di 3500:1, il monitor offre neri profondi e colori vividi. Gli angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale mantengono la qualità dell'immagine da qualsiasi posizione.

Tra le funzionalità dedicate ai gamer troviamo FreeSync (Adaptive-Sync), modalità FPS, Game Assist e tecnologia Flicker-Free con Low Blue Light, che riducono l'affaticamento degli occhi durante l'uso prolungato.