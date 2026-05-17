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Xiaomi conferma il lancio del chip proprietario XRING 03 nel 2026, ma il processo produttivo a 3 nanometri potrebbe limitarne la competitività

Xiaomi ha confermato che il processore proprietario XRING 03 debutterà entro il 2026. Secondo le indiscrezioni, il chip sarà prodotto da TSMC con tecnologia a 3 nanometri N3P, anziché a 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/05/2026
Xring

Xiaomi ha confermato ufficialmente che il nuovo processore proprietario XRING 03 sarà lanciato entro la fine del 2026. L'annuncio è arrivato da Lu Weibing, che ha anticipato l'arrivo del successore dell'attuale XRING 01, segnando un ulteriore passo nella strategia del gruppo per sviluppare soluzioni hardware interne.

Il progetto rappresenta il proseguimento degli investimenti in ricerca e sviluppo avviati dall'azienda per ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Dopo il debutto di XRING 01, Xiaomi punta a realizzare un chip ancora più potente, destinato non solo a smartphone e tablet, ma potenzialmente anche ad altre categorie di prodotti.

Le indiscrezioni emerse sull'XRING 03 di Xiaomi

Secondo le indiscrezioni emerse finora, XRING 03 dovrebbe essere prodotto da TSMC utilizzando il processo produttivo N3P a 3 nanometri. Si tratta di una tecnologia avanzata, ma comunque meno evoluta rispetto ai futuri chip a 2 nanometri che dovrebbero essere adottati dai concorrenti più importanti del settore.

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Questo significa che il nuovo SoC potrebbe trovarsi in una posizione di svantaggio nei confronti di soluzioni come Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, MediaTek Dimensity 9600 e dei futuri Apple A20 e Apple A20 Pro.

La ragione più probabile della scelta di Xiaomi sarebbe legata ai costi elevatissimi dei wafer a 2 nanometri, particolarmente onerosi per produzioni in volumi inferiori rispetto a quelli dei grandi clienti di TSMC.

Xiaomi potrebbe comunque avere un vantaggio strategico con Xring 03

L'utilizzo di una tecnologia produttiva meno costosa potrebbe però offrire un vantaggio strategico. Xiaomi potrebbe infatti destinare XRING 03 a un ecosistema più ampio, estendendone l'impiego oltre i dispositivi mobili tradizionali.

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Alcune voci suggeriscono persino un possibile utilizzo nel settore automobilistico, anche se in questo caso i tempi di sviluppo potrebbero allungarsi per via dei rigorosi processi di certificazione richiesti.

Le specifiche tecniche del chip, però, restano per ora sconosciute. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni e di ulteriori comunicazioni da parte dell'azienda.

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