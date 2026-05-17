Xiaomi conferma il lancio del chip proprietario XRING 03 nel 2026, ma il processo produttivo a 3 nanometri potrebbe limitarne la competitività

Xiaomi ha confermato ufficialmente che il nuovo processore proprietario XRING 03 sarà lanciato entro la fine del 2026. L'annuncio è arrivato da Lu Weibing, che ha anticipato l'arrivo del successore dell'attuale XRING 01, segnando un ulteriore passo nella strategia del gruppo per sviluppare soluzioni hardware interne.

Il progetto rappresenta il proseguimento degli investimenti in ricerca e sviluppo avviati dall'azienda per ridurre la dipendenza da fornitori esterni. Dopo il debutto di XRING 01, Xiaomi punta a realizzare un chip ancora più potente, destinato non solo a smartphone e tablet, ma potenzialmente anche ad altre categorie di prodotti.