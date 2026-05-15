ASUS ROG NUC 16 ufficiale: mini PC da gaming più piccolo e potente di PS5 Pro, ma a che prezzo!

Il nuovo modello viene proposto nelle colorazioni Obsidian Black e Moonlight White e punta a offrire prestazioni di fascia alta in un formato molto più compatto rispetto a un tradizionale PC desktop. Il debutto è avvenuto per ora solo sul mercato cinese, dove il prezzo di listino colloca il prodotto in una fascia decisamente premium.

Core Ultra 9 290HX Plus e RTX 5080 Laptop in un telaio da 3 litri

Il cuore del sistema è il processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus, abbinabile fino alla NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Nel video promozionale ASUS cita anche configurazioni con RTX 5070 Ti, RTX 5070 e RTX 5060, tutte basate sullo stesso processore. La memoria può arrivare fino a 128 GB di DDR5-6400 in formato CSODIMM.

Sul fronte della connettività non mancano Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, porta Ethernet da 2,5 Gbit/s e numerose USB 3.2 Gen 2. Il sistema può pilotare fino a cinque monitor 4K contemporaneamente.

ASUS ha aggiornato anche il sistema di dissipazione. Il ROG NUC 16 utilizza tre ventole, una camera di vapore con copertura termica del 72% e un dissipatore dedicato per l'SSD. Gli esemplari più potenti vengono forniti con un alimentatore da 380 watt, che secondo ASUS offre il 15% di potenza in più rispetto al modello precedente.

L'azienda dichiara inoltre una rumorosità inferiore a 38 dBA sotto carico prolungato. Il telaio può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale e un sensore integrato adatta automaticamente il comportamento termico in base all'orientamento.

In Cina, la versione nera parte da 29.999 yuan, pari a circa 3.700 euro al cambio attuale. La variante bianca costa 30.499 yuan, ovvero circa 3.760 euro, tasse escluse. Se il prodotto dovesse arrivare in Europa, il prezzo finale potrebbe superare facilmente i 4.500 euro IVA inclusa (tanto che su alcuni negozi online viene già messo a catalogo per 5.500€)

Questo è probabilmente il primo negozio europeo a vendere il nuovo ROG NUC 16

ASUS paragona il ROG NUC 16 a console come PlayStation 5 Pro e Xbox Series X, ma il confronto è limitato alle dimensioni (inferiori) e alle prestazioni (superiori), non sul costo. Qui, infatti, il paragone è impietoso: la console di Sony resta almeno cinque volte meno costosa.

Voi che cosa ne pensate? Comprereste un mini-PC di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.