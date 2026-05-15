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The Batman Parte 2: l'intero cast è stato svelato e c'è anche Scarlett Johansson

Scarlett Johansson è una delle attrici appena annunciate per il cast di The Batman Parte 2, la nuova pellicola dedicata all'Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/05/2026
Batman di Robert Pattinson

Matt Reeves, regista di The Batman Parte 2, ha svelato il cast completo - per quanto riguarda gli attori principali - della sua pellicola, confermando così diversi rumor.

Dopo quattro anni di sviluppo, il film ha finalmente ricevuto nuovi dettagli e possiamo avere un'idea di chi vedremo sul grande schermo quando The Batman Parte 2 arriverà al cinema.

Il cast di The Batman Parte 2

Reeves ha confermato i seguenti attori per The Batman Parte 2:

  • Robert Pattinson
  • Jeffrey Wright
  • Andy Serkis
  • Colin Farrell
  • Jayme Lawson
  • Gil Perez-Abraham
  • Sebastian Stan
  • Scarlett Johansson
  • Charles Dance
  • Sebastian Koch
  • Brian Tyree Henry
Scarlett Johansson, nota per il suo ruolo de La Vedova Nera nei film Marvel, sarà Gilda Dent in The Batman Parte 2
Scarlett Johansson, nota per il suo ruolo de La Vedova Nera nei film Marvel, sarà Gilda Dent in The Batman Parte 2

Iniziamo con Brian Tyree Henry (Atlanta, Bullet Train) e Sebastian Koch (Die Hard - Un buon giorno per morire), dei quali non sappiamo semplicemente nulla: nemmeno i rumor hanno dato dettagli sui loro ruoli. Sebastian Stan, Scarlett Johansson e Charles Dance saranno invece rispettivamente tre membri della famiglia Dent, ovvero Harvey Dent (Due Facce), Gilda Dent (compagna di Harvey) e Christopher Dent (padre di Harvey).

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Robert Pattinson tornerà ovviamente nei panni di Batman/Bruce Wayne, con Andy Serkis come maggiordomo (Alfred Pennyworth). La polizia potrà contare su Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon e Gil Perez-Abraham nei panni dell'agente Martinez. La sindaca di Gotham Bella Reál sarà portata in scena da Jayme Lawson e Colin Farrell sarà ancora una volta il Pinguino.

Se vi piacciono i film di supereroi, vi segnaliamo che le riprese e l'uscita di Avengers: Secret Wars potrebbero essere state rimandate.

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