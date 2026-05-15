The Batman Parte 2: l'intero cast è stato svelato e c'è anche Scarlett Johansson

Dopo quattro anni di sviluppo, il film ha finalmente ricevuto nuovi dettagli e possiamo avere un'idea di chi vedremo sul grande schermo quando The Batman Parte 2 arriverà al cinema.

Il cast di The Batman Parte 2

Reeves ha confermato i seguenti attori per The Batman Parte 2:

Robert Pattinson

Jeffrey Wright

Andy Serkis

Colin Farrell

Jayme Lawson

Gil Perez-Abraham

Sebastian Stan

Scarlett Johansson

Charles Dance

Sebastian Koch

Brian Tyree Henry

Scarlett Johansson, nota per il suo ruolo de La Vedova Nera nei film Marvel, sarà Gilda Dent in The Batman Parte 2

Iniziamo con Brian Tyree Henry (Atlanta, Bullet Train) e Sebastian Koch (Die Hard - Un buon giorno per morire), dei quali non sappiamo semplicemente nulla: nemmeno i rumor hanno dato dettagli sui loro ruoli. Sebastian Stan, Scarlett Johansson e Charles Dance saranno invece rispettivamente tre membri della famiglia Dent, ovvero Harvey Dent (Due Facce), Gilda Dent (compagna di Harvey) e Christopher Dent (padre di Harvey).

Robert Pattinson tornerà ovviamente nei panni di Batman/Bruce Wayne, con Andy Serkis come maggiordomo (Alfred Pennyworth). La polizia potrà contare su Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon e Gil Perez-Abraham nei panni dell'agente Martinez. La sindaca di Gotham Bella Reál sarà portata in scena da Jayme Lawson e Colin Farrell sarà ancora una volta il Pinguino.

Se vi piacciono i film di supereroi, vi segnaliamo che le riprese e l'uscita di Avengers: Secret Wars potrebbero essere state rimandate.