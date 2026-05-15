Robot Phone, lo smartphone con fotocamera rotante e gimbal, è realtà: ecco quando uscirà

Qualche mese fa abbiamo parlato del nuovo Robot Phone, un concept davvero interessante che fa parte della categoria degli smartphone. Lo scorso marzo Honor ha confermato che sarebbe stato commercializzato a tutti gli effetti, precisamente nella seconda metà del 2026. Adesso emergono nuove informazioni sullo smartphone con braccio robotico, ma vi anticipiamo fin da subito che - come era facile immaginare - difficilmente arriverà da noi in Italia.
Un progetto innovativo
Honor, in occasione della Cannes China Night, ha mostrato nuovamente lo smartphone e ne ha svelato il periodo di uscita: tra luglio e settembre, confermando quindi le informazioni di qualche mese fa. Manca quindi davvero poco al suo debutto ed è uno dei dispositivi più particolari e interessanti. Questo smartphone è dotato di stabilizzazione gimbal 4DoF ed è costruito attorno a un sensore da 200 MP. Questo modulo integra diversi micro-motori ed è del 70% più compatto rispetto alle soluzioni già disponibili sul mercato.
Trattandosi di una fotocamera rotante, gli utenti possono realizzare veri e propri movimenti cinematografici a 360 gradi, con la possibilità di sfruttare sia funzioni di ripresa avanzate sia interazioni basate sull'intelligenza artificiale. Il dispositivo è dotato di percezione multimodale, per cui può identificare i suoni e seguire i movimenti dell'utente. L'obiettivo è quello di garantire un'interazione ancora più naturale e intuitiva.
Diverse funzionalità
Attraverso varie dimostrazioni abbiamo potuto vedere lo smartphone interagire in modo dinamico e particolare. Può infatti muoversi a ritmo di musica, eseguire "movimenti con la testa" (come cenni di assenso) e altro ancora.
Sono presenti, inoltre, diverse modalità pensate sempre per la creazione di contenuti di qualità professionale, come la Super Steady Video per scenari ad alto movimento, AI Object Tracking che segue i soggetti in tempo reale e AI SpinShot che supporta movimenti rotatori a 90° e 180° per transizioni fluide.
Honor ha collaborato con ARRI, nome particolarmente importante nel settore delle videocamere cinematografiche professionali, per questo progetto. E a voi piacerebbe provare un prodotto simile?
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