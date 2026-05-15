Robot Phone, lo smartphone con fotocamera rotante e gimbal, è realtà: ecco quando uscirà

Qualche mese fa abbiamo parlato del nuovo Robot Phone , un concept davvero interessante che fa parte della categoria degli smartphone. Lo scorso marzo Honor ha confermato che sarebbe stato commercializzato a tutti gli effetti, precisamente nella seconda metà del 2026. Adesso emergono nuove informazioni sullo smartphone con braccio robotico, ma vi anticipiamo fin da subito che - come era facile immaginare - difficilmente arriverà da noi in Italia.

Un progetto innovativo

Honor, in occasione della Cannes China Night, ha mostrato nuovamente lo smartphone e ne ha svelato il periodo di uscita: tra luglio e settembre, confermando quindi le informazioni di qualche mese fa. Manca quindi davvero poco al suo debutto ed è uno dei dispositivi più particolari e interessanti. Questo smartphone è dotato di stabilizzazione gimbal 4DoF ed è costruito attorno a un sensore da 200 MP. Questo modulo integra diversi micro-motori ed è del 70% più compatto rispetto alle soluzioni già disponibili sul mercato.

Robot Phone all'evento

Trattandosi di una fotocamera rotante, gli utenti possono realizzare veri e propri movimenti cinematografici a 360 gradi, con la possibilità di sfruttare sia funzioni di ripresa avanzate sia interazioni basate sull'intelligenza artificiale. Il dispositivo è dotato di percezione multimodale, per cui può identificare i suoni e seguire i movimenti dell'utente. L'obiettivo è quello di garantire un'interazione ancora più naturale e intuitiva.