Intel smentisce le voci sull’abbandono delle GPU Arc desktop e ribadisce l’importanza del mercato gaming per il futuro

Secondo il dirigente, il gaming, sia su PC sia in ambito mobile, continua a generare ricavi significativi e rappresenta un segmento nel quale Intel intende mantenere una presenza rilevante.

Durante una sessione di domande e risposte tenutasi al Computex 2026, Alex Katouzian, responsabile del Client Computing Group di Intel, ha affrontato direttamente il tema del futuro delle schede grafiche Arc.

Intel ha respinto le speculazioni secondo cui la linea di schede grafiche Arc per desktop sarebbe destinata a scomparire, ribadendo che il settore delle GPU continua a rappresentare un elemento importante della propria strategia nel mercato dei PC.

L'importanza del gaming per Intel

Katouzian ha inoltre evidenziato che l'azienda sta osservando risultati incoraggianti per quanto riguarda l'adozione delle proprie tecnologie grafiche e che numerosi sviluppatori di motori grafici collaborano attivamente con Intel.

L'ingresso dell'azienda nel mercato delle GPU desktop risale al 2022 con la generazione Arc Alchemist, il cui debutto è stato caratterizzato da diverse difficoltà.

Successivamente, l'architettura Battlemage ha contribuito a migliorare la percezione del marchio, soprattutto grazie alla Arc B580, una scheda che ha ricevuto apprezzamenti per il rapporto tra prestazioni e prezzo.

Particolarmente apprezzata è stata la dotazione di 12 GB di memoria video. Anche il continuo lavoro sui driver ha contribuito a migliorare l'esperienza d'uso e a risolvere alcune problematiche emerse nelle prime generazioni