Lo smartphone Galaxy S26 raggiunge un nuovo minimo storico: costa 230 € in meno

Lo smartphone Galaxy S26 è attualmente disponibile su Amazon a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 1.029 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo cliccando sui box sottostanti, in base alla tua colorazione preferita: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Prestazioni IA avanzate
Questo smartphone ha una batteria con capacità di 4.300 mAh, telaio Armor Aluminium, vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e resistenza IP68. Si tratta di un dispositivo pensato per offrire prestazioni avanzate e gestione termica ottimizzata. Potrai inoltre usufruire di Gemini e Perplexity, insieme alla versione aggiornata di Bixby. Non mancano quindi diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale.
Il comparto fotografico è così strutturato: ultra-grandangolare 12 MP F2.2, teleobiettivo 50 MP F1.8 con zoom di qualità ottica 2x, teleobiettivo 10 MP F2.4 con zoom di qualità ottica 3x e fotocamera frontale da 12 MP. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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