Dragon Quest Treasures, meno di 19€ per l'avventura Square Enix: offerta da non perdere su Instant Gaming

Ecco un'occasione decisamente invitante per gli appassionati di JRPG e per chi ama i giochi incentrati sul collezionismo: lo spin-off Dragon Quest Treasures in versione PC (riscattabile tramite chiave su Steam) è protagonista di un netto taglio di prezzo su Instant Gaming. Si parte da una cifra netta di 14,99€, ma una volta sommata la quota IVA al 22%, la spesa effettiva si attesta su 18,29€. Mettendo a confronto questa cifra con il prezzo di listino ufficiale di 50,00€, il risparmio ammonta a 31,71€, garantendo una riduzione reale di circa il 63,4%. Potete sfruttare il link diretto , o il box qua sopra, per raggiungere il negozio di key, completare l'acquisto e riscattare subito il titolo sul vostro account Steam.

Caccia a tesori e mostri

Nato dalla collaborazione tra lo studio Tose e Square Enix, Dragon Quest Treasures si inserisce nell'universo narrativo del celebre franchise nipponico come un prequel incentrato sull'infanzia dei fratelli Erik e Mia, personaggi già apprezzati in Dragon Quest XI. Ambientata nel continente galleggiante di Draconia, la trama vede i due giovani mettersi in viaggio alla ricerca delle sette leggendarie Gemme del Drago.

Il cuore dell'esperienza si discosta dalle meccaniche da GDR classico per concentrarsi su un loop di gioco dinamico e rilassante, basato sull'esplorazione e la caccia alle reliquie. È possibile fare squadra con i mostri simbolo della serie (come Slime e Golem), sfruttando le loro abilità speciali per superare gli ostacoli del terreno, spiccare il volo o individuare i tesori nascosti grazie alla "Vista dei Mostri". L'intera direzione artistica ha poi l'inconfondibile firma del maestro Akira Toriyama

Si tratta, insomma, di una proposta ideale per chi desidera aggiungere alla propria libreria di Steam un'avventura leggera, visivamente curata e ricca di contenuti a prezzo notevolmente ridotto.