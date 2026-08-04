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Annunciati i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass ad agosto, c'è anche Beast of Reincarnation

Microsoft ha svelato i giochi in arrivo nel catalogo di PC e Xbox Game Pass durante la prima metà di agosto e quelli che lasceranno il servizio tra poche settimane.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/08/2026
Immagine pubblicitaria del Game Pass

Microsoft ha svelato la prima infornata di giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate durante il mese di agosto.

Si tratta di una line-up sicuramente interessante, che include anche Beast of Reincarnation, l'action GDR di Game Freak, gli autori della serie Pokémon, sin dal suo debutto su PC e console. Inoltre, gli abbonati a Ultimate e PC Game Pass potranno accedere in anticipo alla beta di Gears of War: E-Day il 6 agosto. Si tratta di un mese particolarmente frizzante anche per gli abbonati a Premium, che ore possono fruire di alcuni titoli di alto profilo prima esclusivi per i tier più alti dell'abbonamento, come ad esempio Powerwash Simulator 2 e Grounded 2.

I giochi in arrivo e quelli che lasceranno il Game Pass nella prima metà di agosto

Di seguito l'elenco dei giochi in arrivo ad agosto per gli abbonati:

  • 4 agosto - Heretic + Hexen (Cloud, Console, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibili con Ultimate e PC Game Pass
  • 4 agosto - Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 6 agosto - Gears of War: E-Day Open Beta - accesso anticipato su PC e Xbox Series X|S con Game Pass Ultimate e PC Game Pass
  • 6 agosto - Monsters are Coming! (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 6 agosto - PowerWash Simulator 2 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 11 agosto - Bounty Star (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 11 agosto - Date Everything! (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 11 agosto - Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 12 agosto - Ball x Pit (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 13 agosto - Cricket 26 (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 13 agosto - Mio: Memories in Orbit (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
  • 13 agosto - Sandustry (Game Preview) (PC) - disponibile al lancio su Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 18 agosto - Egging On (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
Game Pass Agosto 2026
Il gameplay di Gears of War: E-Day introduce tante novità: eccole Il gameplay di Gears of War: E-Day introduce tante novità: eccole

Di seguito invece i giochi che verranno rimossi dal catalogo del servizio il 15 agosto:

  • Menace (Game Preview) (PC)
  • Atlas Fallen (Cloud, Console e PC)
  • Aliens: Firesteam Elite (Cloud, Console e PC)
  • Firewatch (Cloud, Console e PC)

Che ne pensate delle nuove aggiunte di PC e Xbox Game Pass per la prima metà di agosto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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