La versione 1.0 di Endless Legend 2 ha una data d'uscita ufficiale, arriva anche su PS5 e Xbox Series X e S

È inoltre prevista un'edizione fisica esclusiva per PlayStation 5 , realizzata in collaborazione con Strictly Limited e già disponibile per il preordine.

Amplitude Studios e il publisher Hooded Horse hanno comunicato la data di lancio per la versione 1.0 di Endless Legend 2 . Lo strategico a turni uscirà dalla fase di Accesso Anticipato su PC il 17 settembre 2026. Lo stesso giorno, il titolo farà il suo debutto anche su console. Più precisamente, sarà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X e S .

Le novità

Ambientato in un mondo segnato da cataclismi ed eventi naturali legati al ritiro degli oceani, il gioco richiede agli utenti di fondare e sviluppare una rete di città, gestendo eserciti ed eroi dotati di abilità uniche per ottenere il predominio sul territorio.

L'aggiornamento alla versione 1.0 coinciderà con l'introduzione di diverse novità, a partire da una sesta fazione principale: i Sandshapers. Si tratta della civiltà più antica del pianeta Saiadha, il cui obiettivo è quello di terraformare il mondo per riportarlo allo stato desertico originale. Come per gli altri imperi del gioco, questa fazione sarà accompagnata da una serie di missioni dedicate, oltre a nuove unità, tecnologie, eroi e tratti specifici utilizzabili anche nell'editor delle fazioni personalizzate.

Verranno inoltre introdotte le "Rogue Factions", ovvero delle varianti alternative delle fazioni già esistenti. Pur condividendo le basi con i gruppi di origine, queste fazioni presenteranno trame e meccaniche di gioco proprie. Le prime due previste al lancio sono l'Order of Zelevas (una variante incentrata sulla conquista derivata dai Kin of Sheredyn) e The Severed Claw (una versione dei Necrophage in grado di rimpiazzare le proprie perdite schiavizzando gli avversari). Infine, verrà aggiunta una nuova fazione minore creata in collaborazione con la community, la Mangrove of Harmony, dotata di un proprio eroe, un filone narrativo e unità reclutabili.

Per chi volesse testare il gioco prima dell'uscita, gli sviluppatori hanno reso nuovamente disponibile una demo aggiornata sia su PC che su console, che permette di giocare utilizzando le fazioni Kin of Sheredyn e The Last Lords. Attualmente, la versione in Accesso Anticipato su PC è disponibile al prezzo di 49,99 euro. Per altri dettagli, leggete il nostro provato.