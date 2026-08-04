Il monitor da gaming ASUS ROG è in promozione su Amazon: refresh rate fino a 380Hz e risoluzione FullHD

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione attiva che fa calare il costo del monitor da gaming ASUS ROG: l'offerta prevede uno sconto del 25% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 365€. Acquista il monitor direttamente da questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: Il monitor ASUS da gaming da 25" è progettato per offrire prestazioni elevate agli appassionati di eSport e ai giocatori competitivi che cercano massima velocità e precisione durante le sessioni di gioco. Dotato di un pannello Fast IPS con risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel, raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 380 Hz in modalità overclock.
Ulteriori dettagli sul monitor
Grazie alla tecnologia ASUS Fast IPS, il monitor offre un tempo di risposta minimo di appena 0,3 ms, riducendo al minimo sfocature e ritardi visivi per mantenere ogni movimento sempre definito. Questa caratteristica lo rende particolarmente indicato per giochi competitivi.
La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) permette di combinare la riduzione del motion blur con la frequenza di aggiornamento variabile.
Il supporto alla tecnologia FreeSync Premium assicura un'esperienza di gioco più fluida e priva di interruzioni, sincronizzando il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica. Inoltre, grazie al software DisplayWidget Center, è possibile gestire facilmente le impostazioni del monitor e accedere al menu OSD direttamente tramite mouse.