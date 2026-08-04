Fire Emblem: Fortune’s Weave, tutte le novità dal Direct di Nintendo

Nintendo ha dedicato un intero Direct di circa 20 minuti a Fire Emblem: Fortune's Weave , il nuovo capitolo della serie strategica in arrivo il 17 settembre esclusivamente su Nintendo Switch 2 . La presentazione ha permesso di approfondire la storia, i quattro protagonisti, il Torneo dei gladiatori e le numerose attività che accompagneranno le battaglie strategiche, nonché ha svelato una grossa sorpresa (se non volete saperne niente, non continuate a leggere e non guardate il filmato).

Tutte le informazioni

La vicenda è ambientata nell'Impero di Dagda, una terra che, sotto la protezione degli dei, ha raggiunto il massimo del proprio splendore. Nella capitale Dagsion si riuniscono combattenti provenienti da tutto il regno per partecipare al Torneo dei gladiatori, una competizione il cui vincitore potrà vedere esaudito un desiderio da Solel, che governa l'impero.

La situazione cambia radicalmente cinque anni dopo il torneo. Dagda è infatti sul punto di soccombere al dio demoniaco risorto Balor, mentre i quattro eroi che avevano avuto un ruolo centrale nella competizione sono scomparsi. A quel punto la Dea Progenitrice Sothis affida a un'anima il compito di salvare il mondo: il giocatore.

Uno degli elementi centrali di Fortune's Weave sarà proprio la possibilità di viaggiare nel tempo. Il protagonista potrà affrontare il futuro devastato dalle forze di Balor oppure utilizzare il potere della dea Fortuna per tornare al periodo del Torneo dei gladiatori e modificare il destino dei quattro eroi. Le loro vicende potranno inoltre essere affrontate separatamente, con i progressi salvati per ciascun personaggio.

I quattro protagonisti sono Cai, Dietrich, Theodora e Leda, ognuno con una storia e motivazioni differenti.

Cai, originario del pacifico villaggio di Ribeira, partecipa al torneo insieme agli amici d'infanzia nel tentativo di salvare il padre imprigionato.

Dietrich, naufragato dopo l'attacco di un enorme mostro, vede invece nella competizione l'occasione per soddisfare la propria sete di battaglie.

Theodora proviene dal regno di Saramis e combatte per difendere l'onore della propria dea, la Custode della morte e della notte, oltre che per proteggere la pace del suo regno.

Leda, infine, è una giovane appartenente a un casato prestigioso e una musicista di talento che ha abbandonato tutto per vendicare l'assassinio del padre. Dopo aver scoperto che l'omicida parteciperà al torneo, decide di iscriversi alla competizione insieme ai propri compagni.

Il torneo rappresenta uno dei fulcri dell'esperienza, ma per affrontarlo sarà necessario preparare adeguatamente la propria squadra. Tra un combattimento e l'altro sarà possibile esplorare Dagsion e sfruttare diverse strutture per ottenere equipaggiamento, potenziamenti, nuove unità e altre risorse. Anche il tempo dovrà essere gestito con attenzione, perché le attività e gli spostamenti sono parte integrante della progressione.

Nell'Arena sarà possibile allenare le unità, imparare nuove mosse e utilizzare armi più potenti. Durante i giorni delle competizioni si potranno inoltre osservare gli scontri degli altri partecipanti per raccogliere informazioni sui potenziali avversari.

Il Mercato permetterà di acquistare armi e strumenti e di potenziare l'equipaggiamento utilizzando i materiali raccolti. Nella Via dei templi, invece, sarà possibile ottenere benedizioni da utilizzare in battaglia, come aumenti temporanei delle statistiche o riduzioni dei danni.

Gli esami di certificazione consentiranno di assegnare nuove classi alle unità, anche se il successo dell'esame non è garantito. Sarà inoltre possibile completare le richieste degli abitanti entro determinate scadenze, reclutare nuovi guerrieri e interagire con i personaggi nelle locande, dove sarà possibile riposare, mangiare, accumulare esperienza e materiali e assistere alle conversazioni tra gli alleati.

Al di fuori delle mura di Dagsion si aprirà invece una vera e propria mappa del mondo. Gli spostamenti faranno avanzare il tempo, rendendo quindi importante pianificare le spedizioni. Le città permetteranno di acquistare prodotti locali, raccogliere informazioni e migliorare le abilità delle truppe. Sarà inoltre possibile esplorare dei sotterranei alla ricerca di materiali e tesori. Gli scontri nei sotterranei saranno differenti dalle normali battaglie di Fire Emblem e si svolgeranno attraverso brevi combattimenti a turni, nei quali sarà possibile concatenare combo offensive con gli alleati.

Le battaglie principali manterranno invece la struttura strategica tipica della serie. Prima dello scontro sarà necessario scegliere le unità e posizionarle sul campo, tenendo conto del loro raggio di movimento e di attacco. Una volta esaurite le azioni delle proprie unità inizierà il turno dell'avversario.

Grande importanza sarà attribuita alle classi, che modificano abilità, armi disponibili e capacità di movimento delle unità. Le classi base comprendono cinque categorie fondamentali, tra cui combattenti, veggenti e cavalieri ornius. A queste si aggiungono più di dieci classi intermedie, con ruoli specializzati come fanti corazzati, unità aeree e aurighi.

Le classi avanzate permetteranno invece di portare queste specializzazioni ai massimi livelli. Tra gli esempi mostrati figurano i catafratti, dotati di elevata mobilità e pesante corazza, i custodi, che combinano magia bianca e lance, e gli elefantieri, capaci di combattere a dorso di enormi pachidermi.

Anche l'arsenale sarà piuttosto vario: spade, guanti d'arme, lance, asce, archi e magia avranno caratteristiche e utilizzi differenti. Saranno inoltre disponibili armi più particolari, tra cui spade capaci di evocare fulmini e guanti d'arme dall'aspetto simile a quello di armi da fuoco.

Il posizionamento rimarrà un elemento fondamentale della strategia. Sarà possibile evitare i contrattacchi sfruttando la distanza, utilizzare il terreno a proprio vantaggio e ottenere potenziamenti disponendo le unità alleate una accanto all'altra.

A completare il sistema ci saranno le mosse speciali, che consumano la durabilità delle armi ma possono offrire attacchi più potenti, una maggiore gittata o altri effetti. Le mosse ardenti, invece, permetteranno di cambiare le sorti di una battaglia consumando punti salute dell'eroe. Cai potrà, per esempio, liberare una vampata infuocata su una vasta area, mentre Dietrich potrà sfruttare il proprio mantello per teletrasportarsi in un altro punto del campo. Leda potrà invece usare la propria vihuela per potenziare gli alleati, evocare un potente mostro e sfruttare altre abilità.

Una delle caratteristiche più particolari sarà infine la Benedizione di Fortuna. Dopo ogni mossa sarà possibile tornare indietro a un momento precedente della battaglia, consentendo di rivedere le proprie decisioni quando una strategia non ha funzionato o un'unità importante è stata sconfitta.

Fire Emblem: Fortune's Weave sarà disponibile dal 17 settembre su Nintendo Switch 2. I preordini sono già aperti sul Nintendo eShop. Nello stesso giorno arriverà anche l'edizione speciale Fire Emblem: Fortune's Weave (collezione dagdana), che includerà una custodia SteelBook, cartoline dei personaggi, una mappa di Dagda e un artbook.

Nintendo ha inoltre annunciato nuovi contenuti collegati al gioco. La musica di Fortune's Weave, compreso il tema principale, sarà aggiunta a Nintendo Music, mentre dal giorno successivo sarà disponibile un nuovo tema dedicato a Fire Emblem nell'app Nintendo Today!. L'app continuerà inoltre a proporre informazioni sul gioco fino al lancio.

Infine, il 15 settembre sarà pubblicato sul sito Nintendo un nuovo articolo della serie Chiedi allo sviluppatore, nel quale gli autori del gioco racconteranno il lavoro svolto per realizzare Fire Emblem: Fortune's Weave.