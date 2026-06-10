A quanto pare la mappa di Fire Emblem: Fortune's Weave è ispirata alla Spagna medievale: a sostenerlo sono diversi untenti spagnoli che, dopo la recente presentazione del gioco nel corso del Nintendo Direct, hanno individuato dei riferimenti molto evidenti.
Sulla vasta cartina del continente del gioco compaiono infatti due regioni chiamate Kingdom of Arago e Castalia: nomi che richiamano direttamente i regni di Aragona e Castiglia, due delle realtà politiche più importanti della penisola iberica durante il Medioevo e successivamente unitesi alla fine del XV secolo.
In Fire Emblem: Fortune's Weave il Regno di Arago sembra avere un ruolo di primo piano accanto all'Impero Dagdan, mentre Castalia risulta essere una regione interna all'impero stesso. Tuttavia, la scelta di questi nomi resta particolarmente curiosa.
Sappiamo infatti che Aragona e Castiglia nacquero molti secoli dopo la caduta dell'Impero Romano, e questo aspetto va a creare un interessante contrasto con l'ambientazione del gioco, prevalentemente ispirata all'antichità classica.
Un mix molto interessante
Annunciato lo scorso settembre, Fire Emblem: Fortune's Weave sembra insomma volerci consegnare un mix molto interessante per quanto concerne scenari e ispirazioni, non limitandosi a una semplice reinterpretazione di Grecia e Roma, bensì attingendo a un patrimonio culturale mediterraneo più ampio.
In effetti anche alcuni dettagli estetici e il design dei personaggi sembrano andare in questa direzione, con una rappresentazione più variegata delle popolazioni del Mediterraneo rispetto alle tradizionali raffigurazioni idealizzate dell'antica Roma.
Fire Emblem: Fortune's Weave sarà disponibile a partire dal 17 settembre in esclusiva su Nintendo Switch 2.
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