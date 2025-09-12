Fire Emblem: Fortune's Weave è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con un trailer

Vediamo infatti in azione alcuni potenti condottieri che non si limitano ad attaccare le unità nemiche, bensì possono scatenare devastanti manovre che vedono ad esempio l'innesco di violente cariche da parte di gruppi di soldati oppure veri e propri incantesimi.

Le sequenze di gameplay mettono in mostra il sistema di combattimento a turni di Fire Emblem: Fortune's Weave, che utilizza le tradizionali caselle per gestire l'attacco e il movimento delle nostre unità, ma con inevitabili differenze a seconda del combattente selezionato.

A quanto pare il tema centrale di questo capitolo sarà uno spettacolare e spietato Torneo dei Gladiatori , che si svolge all'interno di un'arena simile a quelle usate dai romani. Il protagonista dell'avventura prende parte all'evento al solo scopo di trovare e salvare suo padre.

Fire Emblem: Fortune's Weave è stato annunciato per Nintendo Switch 2 a sorpresa, al termine del Nintendo Direct di oggi, con il trailer che potete vedere qui sotto e che rimanda a un'uscita nel corso del 2026.

Una nuova, straordinaria avventura?

Se è vero che Fire Emblem Engage ha ottenuto voti molto positivi dalla stampa internazionale, con il passaggio della serie su Nintendo Switch 2 è lecito attendersi un ulteriore passo in avanti da parte degli sviluppatori di Intelligent Systems, che non perderanno questa importante occasione per riconfermare il proprio talento.

Del resto già dal trailer è chiaro che Fortune's Weave potrà contare su di un cast di personaggi davvero interessante, ognuno mosso da motivazioni differenti e dotato di una caratterizzazione che immaginiamo sarà parecchio curata.