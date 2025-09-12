Apple AirPods 4 con chip H2 e audio spaziale sono in sconto su Amazon

Gli AirPods 4 senza cancellazione attiva del rumore sono acquistabili a 101,99€ (anziché 149€), mentre la versione con cancellazione attiva è disponibile a un prezzo scontato di 168,99€ (anziché 199€). Un'occasione per passare al nuovo modello con autonomia migliorata e funzioni intelligenti. Acquistali da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con un profilo più compatto e steli più corti, i nuovi AirPods 4 sono pensati per un utilizzo quotidiano prolungato, mantenendo stabilità anche durante i movimenti. Il controllo di musica e chiamate avviene con un semplice tocco, rendendo l'esperienza più intuitiva e immediata.
Audio spaziale e chip H2
Il cuore degli AirPods 4 è il chip H2 di Apple, che garantisce una qualità audio superiore e la modalità "Isolamento vocale" per chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. L'audio spaziale personalizzato con tracciamento dinamico della testa rende l'ascolto di musica, film e giochi più immersivo che mai.
Gli AirPods 4 offrono interazioni avanzate con Siri, che ora può essere controllata anche con un semplice cenno della testa. Grazie al sensore di rilevamento della pelle, l'audio parte automaticamente quando indossati e si interrompe appena li togliete. Con la custodia, l'autonomia arriva fino a 24 ore di ascolto, mentre la ricarica USB-C assicura praticità e compatibilità universale.