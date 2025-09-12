Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato annunciato con un trailer e un periodo di uscita

Dal Nintendo Direct è arrivato anche l'annuncio di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, rifacimento tecnico per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 del survival horror di Team Ninja e Koei Tecmo, con periodo di uscita fissato per l'inizio del 2026.
L'originale, noto anche come Project Zero 2, è uscito nel 2011 su Nintendo Wii, già come versione aggiornata del medesimo capitolo uscito nel 2003 su PlayStation 2 e Xbox, ma si presenterà in una versione completamente rifatta, dal punto di vista della grafica e di altri elementi tecnici, sulle nuove piattaforme.
Si tratta di uno dei capitoli più apprezzati della serie, un survival horror decisamente inquietante, che un tempo rappresentava una delle massime espressioni del genere, sebbene la serie sia rimasta un po' "underground" rispetto ad altri esponenti di questa tipologia di giochi.
Ritorna uno dei survival horror più inquietanti
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake mette in scena la storia di due sorelle, Mio e Mayu, che si ritrovano intrappolate nell'inquietante villaggio di Minakami, all'interno di una sinistra foresta, e separate una dall'altra.
Ai giocatori tocca dunque controllare Mio, e cercare con lei la sorella scomparsa, sperando di riuscire a salvarla da un ambiente che si rivela progressivamente sempre più inquietante e minaccioso.
Secondo il gameplay tipico della serie, l'arma di Mio è una speciale fotocamera chiamata Camera Oscura, con la quale può rivelare la presenza di spettri scattando foto, in modo da poterli bandire e cercare di sopravvivere ai loro attacchi.
Il remake propone la medesima storia ma con una grafica completamente rifatta, oltre a miglioramenti anche all'audio e ad alcuni elementi del gameplay, compresi controlli e interfaccia, oltre a una particolare caratteristica che prevede di accompagnare Mayu per mano in alcune sezioni del gioco.