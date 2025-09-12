Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato annunciato con un trailer e un periodo di uscita

Dal Nintendo Direct è arrivato anche l'annuncio di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, rifacimento tecnico per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 del survival horror di Team Ninja e Koei Tecmo, con periodo di uscita fissato per l'inizio del 2026.

L'originale, noto anche come Project Zero 2, è uscito nel 2011 su Nintendo Wii, già come versione aggiornata del medesimo capitolo uscito nel 2003 su PlayStation 2 e Xbox, ma si presenterà in una versione completamente rifatta, dal punto di vista della grafica e di altri elementi tecnici, sulle nuove piattaforme.

Si tratta di uno dei capitoli più apprezzati della serie, un survival horror decisamente inquietante, che un tempo rappresentava una delle massime espressioni del genere, sebbene la serie sia rimasta un po' "underground" rispetto ad altri esponenti di questa tipologia di giochi.