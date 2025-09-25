5

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato presentato con un video al TGS 2025

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato presentato nel corso dell'evento Xbox per il Tokyo Game Show con un video commentato dal game director, Makoto Shibata.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2025
La protagonista di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake

In arrivo all'inizio del 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato presentato con un video commentato dal game director, Makoto Shibata.

Pubblicato nell'ambito dell'evento Xbox per il Tokyo Game Show, il filmato include diverse sequenze di gameplay e fornisce un efficace assaggio delle inquietanti atmosfere con cui ci troveremo ad avere a che fare durante la campagna del gioco.

Shibata ha spiegato di aver diretto gli episodi di Fatal Frame fin dall'esordio della serie e che questo remake rappresenta un rifacimento tecnico completo del secondo capitolo, che include nuove texture e un'effettistica potenziata anche per una resa migliore degli scenari.

Il game director ha spiegato inoltre che il team di sviluppo ha migliorato le animazioni dei personaggi, rendendole molto più fluide e puntando a rendere più accessibile il sistema di movimento originale, decisamente più lento e legnoso.

Una grande atmosfera

Come vi abbiamo raccontato anche nella recensione di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, uno dei punti di forza della serie risiede nella sua capacità di immergerci in un'atmosfera inquietante, complici i numerosi riferimenti alle più spaventose leggende del folklore giapponese.

Non è tutto: Shibata ha detto che il remake e la collaborazione di Team Ninja hanno rappresentato un'ottima occasione per recuperare meccaniche che ai tempi della versione originale erano state scartate, come il prendersi per mano mentre si esplora lo scenario.

