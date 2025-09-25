Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato presentato con un video al TGS 2025

In arrivo all'inizio del 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake è stato presentato con un video commentato dal game director, Makoto Shibata.

Pubblicato nell'ambito dell'evento Xbox per il Tokyo Game Show, il filmato include diverse sequenze di gameplay e fornisce un efficace assaggio delle inquietanti atmosfere con cui ci troveremo ad avere a che fare durante la campagna del gioco.

Shibata ha spiegato di aver diretto gli episodi di Fatal Frame fin dall'esordio della serie e che questo remake rappresenta un rifacimento tecnico completo del secondo capitolo, che include nuove texture e un'effettistica potenziata anche per una resa migliore degli scenari.

Il game director ha spiegato inoltre che il team di sviluppo ha migliorato le animazioni dei personaggi, rendendole molto più fluide e puntando a rendere più accessibile il sistema di movimento originale, decisamente più lento e legnoso.