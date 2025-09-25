Xbox Tokyo Game Show 2025: tutti i giochi annunciati e i migliori trailer

Microsoft ha messo in mostra il proprio parco titoli all'evento del Tokyo Game Show dedicato a Xbox, della durata di 50 minuti. Gli appassionati di tutto il mondo hanno potuto così godere della selezione asiatica di titoli e nuovi contenuti previsti per le piattaforme di Microsoft con presentazioni di indie, giochi AAA e tutto quello che c'è nel mezzo.
Abbiamo visto ad esempio un aggiornamento di Microsoft Flight Simulator, così come l'atteso (grazie ai leak) annuncio di Forza Horizon 6 che a questo giro di pista opta per il Giappone come ambientazione.
Vediamo quindi il video completo dell'evento e gli annunci in esso avvenuti.
Gungrave GORE Blood Heat
Gungrave GORE Blood Heat è un gioco d'azione in terza persona che mette nei panni di un guerriero armato di due potenti pistole con le quali mettere in scena scontri ad alto ritmo e di altissimo stile. Non si tratta in realtà di un gioco completamente nuovo, in quanto è un remake del classico Gungrave GORE che propone un sistema di gioco rimodernato, un nuovo motore grafico, qualità grafica migliorata, personaggi esclusivi e non solo.
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE
FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE è stato nuovamente mostrato con un filmato che si focalizza sulle parole del Director di lunga data della serie, Makoto Shibata, il quale esplora tutti gli aggiornamenti e le novità introdotte in FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE. Inoltre, il video qui sotto vi permette di vedere anche qualche nuova scena di gioco mai mostrata prima. FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE potenzia ad esempio le animazioni del giocatore, così che l'esperienza sia più fluida. I comandi sono stati migliorati, così come le parti più d'azione.
La serie di Monster Hunter Stories
Microsoft ha confermato in un solo colpo che l'intera saga di Monster Hunter Stories è in arrivo su Xbox. Già sapevamo che il nuovo gioco, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection previsto per il 13 marzo 2026, sarebbe arrivato su Xbox Series, ma con il nuovo trailer è stato confermato che Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins arriveranno su Xbox One per la prima volta il 14 novembre 2025, con anche di costumi bonus speciali.
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Square Enix ha mostrato a stretto giro un nuovo trailer del GDR a turni Dragon Quest I & II HD-2D Remake, ovvero il completo rifacimento dei due capitoli originali della serie di DQ, col nuovo stile grafico HD-2D che fonde tridimensionalità e pixel art. Il video si focalizza su una nuova area non presente nel gioco originale e ci mostra che troveremo un'ampia regione da esplorare, con una nuova storia e nuovi boss da affrontare.
Microsoft Flight Simulator
Asobo è pronta a offrire al mondo un nuovo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator, precisamente uno dedicato al Giappone: ovviamente non poteva essere diversamente visto che l'annuncio è avvenuto al Tokyo Game Show. Potremo quindi sorvolare l'arcipelago nipponico e goderci le bellissime ambientazioni cittadine e naturali della Nazione. Inoltre, questo aggiornamento è già disponibile in formato completamente gratuito.
Ninja Gaiden 4
Microsoft ha messo in mostra un nuovo trailer di Ninja Gaiden 4 che non solo dimostra la qualità del sistema di combattimento ma rassicura i giocatori di ogni livello di abilità. Il gioco d'azione infatti permetterà di impostare la difficoltà in base alle proprie necessità. Si potrà passare da una modalità Eroe dove il nostro personaggio schiva e para i colpi in automatico, oppure optare per la difficoltà massima che non solo ci fa molti danni ma prevede nemici molto più aggressivi.
Forza Horizon 6
Microsoft ha chiuso lo show mostrando in modo ufficiale Forza Horizon 6. Purtroppo il filmato è solo un teaser e non ci dice molto se non che avremo modo di esplorare il Giappone in questo gioco di guida a mondo aperto. Sarà possibile giocarci nel 2026 su PC e Xbox Series X | S: niente lancio diretto su PS5, quindi, ma non è impossibile che arrivi sulla piattaforma di Sony successivamente.
Altri annunci dell'Xbox Tokyo Game Show
- 007 First Light ha mostrato il personaggio di Q che aiuterà Bond nelle sue missioni; Dr. Selina Tan sarà interpretata da Gemma Chan
- Double Dragon Revive si è mostrato con un nuovo trailer che svela le modalità, come Storia ed Extra
- Aniimo si è mostrato con un nuovo trailer: è un free to play nel quale catturare creature
- Sudden Strike 5 è stato mostrato ed è in arrivo nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S
- Fallout 76 ha ripresentato le novità più recenti e Bethesda ha ringraziato i giocatori per il supporto negli anni
- Hitman World of Assassination propone da oggi una nuova missione nella quale l'Agente 47 deve difendere Bruce Lee durante un evento
- Hotel Barcelona, il nuovo gioco di Swery e Suda51, si è mostrato con un trailer focalizzato sul multigiocatore
- Rhythm Doctor è un gioco musicale in arrivo il 6 dicembre 2025 su PC e Xbox Series
- Romancing Saga 2 Revenge of the Seven è da oggi disponibile
- Starsand Island è un farming simulator rilassante in arrivo il primo febbraio su PC, PS5 e Xbox Series
- Project Evilbane è un gioco d'azione cooperativo in arrivo su PC nel 2026 e su Xbox nel 2027
- Mistfall Hunter è un gioco di ruolo a estrazione PvPvE previsto per PC e Xbox Series
- Winter Borrow è un survival game nel quale vestiamo i panni di un topolino in una foresta coperta dalla neve
- Terminull Brigade, uno sparatutto PvE cinese free to play, ha confermato la collaborazione con Neon Genesis Evangelion per il 30 novembre
- Age of Mythology Retold ha mostrato il DLC Heavenly Spear su PC, PS5, Xbox Series previsto per il 30 settembre
- Call of Duty Black Ops 7 ha confermato che ci saranno molte mappe giapponesi all'interno del videogioco