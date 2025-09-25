Il nuovo trailer di Ninja Gaiden 4 svela i livelli di difficoltà, dalla Hero Mode alla tostissima Master Ninja

Come i precedenti capitoli, il gioco presenterà scontri frenetici e un sistema di combattimento tecnico, con il giocatore che avrà a disposizione numerose manovre offensive e difensive per far fronte alle varie sfide che si pongono lungo il cammino. Da questo punto di vista, cambiare livello di difficoltà non si limita a modificare i valori di danni inflitti e subiti, ma modifica anche il numero e il posizionamento dei nemici nei livelli e la loro IA.

Da eroi a maestri ninja

Team Ninja ha voluto assicurarsi che Ninja Gaiden 4 sia un'esperienza in grado di soddisfare tutti, sia i neofiti che i veterani in cerca di una sfida all'altezza. Per questo motivo sono state aggiunte una serie di opzioni per personalizzare il livello di sfida. Ad esempio, nella Hero Mode il personaggio del giocatore parerà e schiverà automaticamente i colpi in arrivo.

Al contrario, la modalità Master Ninja rappresenta la sfida definitiva. Si tratta del livello di difficoltà più alto e una volta selezionato non potrà essere cambiato se non ricominciando la partita da zero. Nel trailer vediamo alcune sequenze di gameplay che ci offrono un assaggio di questa modalità, dove i nemici attaccheranno in massa e senza lasciare un attimo di respiro il giocatore.

Vi ricordiamo che Ninja Gaiden 4 sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC. Inoltre, al lancio sarà incluso all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.