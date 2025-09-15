La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta, spiegano gli sviluppatori

La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta: lo ha rivelato Abe, stage director e lead environment artist del gioco, al fine di fornire qualche dettaglio su quella che sarà l'ambientazione del nuovo capitolo della celebre serie.

"In questo nuovo episodio, la storia è ambientata in una Tokyo devastata da una maledizione oscura", ha scritto lo sviluppatore. "I grattacieli si innalzano altissimi nel cielo, lasciando sotto di loro un abisso che sembra non avere fine..."

"La Tokyo rappresentata in Ninja Gaiden 4 è stata trasformata in un mondo caotico e imprevedibile, colmo di avversità!", si legge ancora nel post di Abe. "Spero che possiate vivere l'esperienza di attraversare questo scenario pieno di minacce nei panni di Yakumo!"

"L'adrenalina che proverete superando gli ostacoli... vi catturerà!", ha concluso lo stage director del gioco, facendo riferimento al gameplay di stampo hardcore che da sempre caratterizza la saga di Ninja Gaiden.