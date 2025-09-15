La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta, spiegano gli sviluppatori

La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta: lo ha rivelato Abe, stage director e lead environment artist del gioco, al fine di fornire qualche dettaglio su quella che sarà l'ambientazione del nuovo capitolo della celebre serie.
"In questo nuovo episodio, la storia è ambientata in una Tokyo devastata da una maledizione oscura", ha scritto lo sviluppatore. "I grattacieli si innalzano altissimi nel cielo, lasciando sotto di loro un abisso che sembra non avere fine..."
"La Tokyo rappresentata in Ninja Gaiden 4 è stata trasformata in un mondo caotico e imprevedibile, colmo di avversità!", si legge ancora nel post di Abe. "Spero che possiate vivere l'esperienza di attraversare questo scenario pieno di minacce nei panni di Yakumo!"
"L'adrenalina che proverete superando gli ostacoli... vi catturerà!", ha concluso lo stage director del gioco, facendo riferimento al gameplay di stampo hardcore che da sempre caratterizza la saga di Ninja Gaiden.
Un ritorno molto atteso
Abbiamo provato Ninja Gaiden 4 alcune settimane fa, trovandoci di fronte un'esperienza diversa rispetto ai primi due capitoli della serie, più veloce e frenetica, con un particolare focus su alcuni aspetti del sistema di combattimento che ricordano da vicino le produzioni targate PlatinumGames.
Il risultato finale sembra un action di eccellente qualità, dotato di un gameplay di grande spessore, rispettoso della tradizione ma capace di rielaborare diversi elementi in una chiave moderna ed entusiasmante.