2

La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta, spiegano gli sviluppatori

Uno degli sviluppatori di Ninja Gaiden 4 ha speso qualche parola per descrivere la Tokyo che farà da sfondo all'avventura: una città colpita da una tremenda maledizione che l'ha resa oscura e inospitale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/09/2025
Uno sguardo all'ambientazione di Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Articoli News Video Immagini

La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta: lo ha rivelato Abe, stage director e lead environment artist del gioco, al fine di fornire qualche dettaglio su quella che sarà l'ambientazione del nuovo capitolo della celebre serie.

"In questo nuovo episodio, la storia è ambientata in una Tokyo devastata da una maledizione oscura", ha scritto lo sviluppatore. "I grattacieli si innalzano altissimi nel cielo, lasciando sotto di loro un abisso che sembra non avere fine..."

"La Tokyo rappresentata in Ninja Gaiden 4 è stata trasformata in un mondo caotico e imprevedibile, colmo di avversità!", si legge ancora nel post di Abe. "Spero che possiate vivere l'esperienza di attraversare questo scenario pieno di minacce nei panni di Yakumo!"

Ninja Gaiden 4, la visione di PlatinumGames e Team Ninja messa alla prova della Gamescom Ninja Gaiden 4, la visione di PlatinumGames e Team Ninja messa alla prova della Gamescom

"L'adrenalina che proverete superando gli ostacoli... vi catturerà!", ha concluso lo stage director del gioco, facendo riferimento al gameplay di stampo hardcore che da sempre caratterizza la saga di Ninja Gaiden.

Un ritorno molto atteso

Abbiamo provato Ninja Gaiden 4 alcune settimane fa, trovandoci di fronte un'esperienza diversa rispetto ai primi due capitoli della serie, più veloce e frenetica, con un particolare focus su alcuni aspetti del sistema di combattimento che ricordano da vicino le produzioni targate PlatinumGames.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il risultato finale sembra un action di eccellente qualità, dotato di un gameplay di grande spessore, rispettoso della tradizione ma capace di rielaborare diversi elementi in una chiave moderna ed entusiasmante.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Tokyo di Ninja Gaiden 4 sarà oscura e maledetta, spiegano gli sviluppatori