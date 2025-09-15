Marvel's Wolverine nel 2026 e uno spin-off di Venom in sviluppo: un report parla dei piani di Insomniac Games

L'ultima soffiata arriva dal portale MP1ST, che afferma che Marvel's Wolverine potrebbe arrivare su PS5 nel corso del 2026 , mentre Insomniac Games avrebbe già avviato lo sviluppo di uno spin-off di Marvel's Spider-Man con protagonista Venom . Oltre a invitarvi già da ora a prendere con le pinze queste indiscrezioni, vi avvisiamo che alcuni di esse includono potenziali spoiler sulla trama , quindi vi suggeriamo di non proseguire con la lettura se non avete giocato all'ultimo titolo dell'Uomo Ragno.

Sono passati quasi due anni dalla gigantesca fuga d'informazioni che ha colpito Insomniac Games, dalla quale è trapelata anche una build molto acerba di Marvel's Wolverine , la prossima grande esclusiva per PS5 realizzata dallo studio californiano. Da allora non ci sono stati aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori, ma in compenso sono arrivate numerose indiscrezioni.

Un Venom "classico", Anti-Venom, Carnage e persino Spider-Man 2099?

Secondo quanto riportato, l'uscita del gioco dedicato a Logan sarebbe perfettamente in linea con le tempistiche interne stabilite da Insomniac trapelate in rete circa due anni fa, e che - a quanto pare - non hanno subito modifiche significative.

Sempre stando a MP1ST, lo spin-off con Venom sarebbe entrato in una fase di sviluppo attivo, anche se non è chiaro a che punto siano i lavori. Considerando che Marvel's Wolverine ha la priorità, è probabile che il progetto sia ancora nelle fasi iniziali.

Una delle fonti ha condiviso anche dettagli sulla trama: il protagonista dovrebbe essere Eddie Brock, storicamente legato al simbionte nell'universo editoriale di Spider-Man. Una scelta coerente, se confermata, con gli eventi di Marvel's Spider-Man 2. Inoltre, il design del personaggio dovrebbe rifarsi più alla versione fumettistica che a quella cinematografica interpretata da Tom Hardy.

Oltre a Venom, nel gioco potrebbero apparire anche Cletus Kasady nei panni di Carnage (la sua presenza era stata suggerita in una missione secondaria di Spider-Man 2) e Anti-Venom, seppur in una forma diversa da quella assunta da Peter Parker nel secondo capitolo.

Infine, alcuni indizi raccolti dalla testata suggeriscono che in uno dei progetti in cantiere presso Insomniac, potenzialmente lo spin-off di Venom o un futuro Marvel's Spider-Man 3, potrebbe fare la sua comparsa anche Miguel O'Hara, l'Uomo Ragno della serie Spider-Man 2099.