Ninja Gaiden 4, la visione di PlatinumGames e Team Ninja messa alla prova della Gamescom

Ad una fiera come la Gamescom è di solito obbligatorio selezionare in modo oculato i propri appuntamenti. Il tempo è limitato, dunque, anche quando si tratta di giochi estremamente attesi, non ha di solito senso lanciarsi in una nuova prova poco dopo un test approfondito come quello di qualche settimana fa . Nel caso di Ninja Gaiden 4 però non potevamo tirarci indietro, nonostante avessimo messo da poco le mani su una demo davvero sostanziosa. Il motivo? Non solo alla fiera di Colonia era disponibile una versione avanzata con una nuova (e spettacolare) arma di Yakumo da mostrare, ma a mostrarcela c'erano i due director del titolo: Masakazu Hirayama del Team Ninja e Yuji Nakao di PlatinumGames .

Largo ai giovani… ninja

Il nostro appuntamento con Ninja Gaiden si è diviso in parti uguali tra chiacchiere e dimostrazione diretta, con il buon Yuji Nakao che peraltro ha dimostrato le sue capacità da giocatore, affrontando sapientemente il gioco senza bisogno di tester a supporto. Tra un quesito tecnico e l'altro, tuttavia, la domanda che ci frullava più di ogni altra nella testa era solo una: qual è lo stato attuale di PlatinumGames, dopo gli stravolgimenti avvenuti negli ultimi anni? E fino a che punto i cambiamenti interni hanno influenzato lo sviluppo del gioco? La risposta non si è fatta attendere, con Nakao che ha specificato immediatamente come in realtà non ci siano stati reali cambiamenti nel team impegnato con il progetto.

Sì, cambiamenti a Platinum ce ne sono stati, ma stando alle parole del director non hanno impattato in alcun modo su questo progetto. Difficile dargli torto, vedendolo in azione

Molti dei dubbi derivavano, ad esempio, dalla presenza di molti sviluppatori giovani nella squadra, un possibile segno di addii illustri sostituiti da "sangue fresco". Eppure Nakao ha precisato come queste scelte non siano derivate dall'età, quanto dalla passione: "il team è composto in larga parte da grandi amanti del genere action hack 'n' slash. Sono molto entusiasti e la maggior parte sono cresciuti nell'era PS2 e PS3 del genere". In pratica, il processo produttivo interno a Platinum non è stato stravolto e il nuovo Ninja Gaiden dovrebbe rappresentarne la prova lampante.

Lo stesso Hirayama ha corroborato quanto detto dal collega, spiegando come il ruolo del Team Ninja fosse prevalentemente legato alla supervisione del progetto. In pratica, PlatinumGames ha il merito della maggior parte dello sviluppo e i risultati sono molto soddisfacenti. "Abbiamo collaborato con PlatinumGames perché volevamo che applicassero al nuovo Ninja Gaiden il loro stile distintivo e un approccio fresco. Sistemi come la forma Blood Raven non sarebbero stati possibili da implementare solo con il Team Ninja" ha spiegato Hirayama, precisando anche che il Team Ninja comunque non è rimasto solo a guardare, ma ha dato molto feedback, accompagnando da vicino Platinum durante il processo produttivo e arrivando a coinvolgere nei test veterani della serie come Fumihiko Yasuda (attualmente a capo della software house) e Shibata, producer della Ninja Gaiden Collection.

Team Ninja ha voluto che il gioco fosse una fusione di due anime. Il DNA PlatinumGames è stato visto dalla squadra originale come un toccasana, capace di evolvere la serie

La fiducia, insomma, non manca tra i due team e non dubitiamo che il risultato piaccia a entrambi, considerando che a ogni gameplay mostrato Ninja Gaiden 4 sembra migliorare. Tra le tante informazioni carpite dagli sviluppatori, ad esempio, abbiamo notato la volontà di rendere il gioco un'esperienza capace di adattarsi sia ai neofiti che ai veterani, dato che la difficoltà Master Ninja (sbloccabile a campagna finita) è sia cattivissima come al solito che accompagnata da extra come classifiche per gli speedrunner e opzioni per aumentare ulteriormente il livello di sfida, laddove per i neofiti c'è una modalità "Hero" estremamente accessibile (ma può venir modificata durante il gameplay, per chi vuole gradualmente mettersi alla prova). Per la cronaca, i presenti hanno confermato che a difficoltà Master Ninja non cambiano solo danni e punti vita dei nemici: l'intelligenza artificiale viene seccamente potenziata, con nuovi schemi d'attacco e una aggressività rinnovata; nessuna caratteristica legata al livello di sfida è stata trattata con superficialità.