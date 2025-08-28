0

Il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE raggiunge il prezzo più basso di sempre su Amazon

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE che si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Vediamo i dettagli della promozione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2025
mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE e lo sconto del 33%

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione veramente interessante: il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE, uno dei migliori in circolazione, è in forte sconto: -34% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, arrivando alla cifra di 89,99€ al momento della scrittura. Se siete interessati al mouse, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni è 134.99€ e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

Le caratteristiche del mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE

Questo modello di mouse propone un sensore HERO 2 con un tracciamento oltre 888 IPS e fino a 44.000 FPI, senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Gli switch sono ibridi ottico-meccanici, per la massima precisione, bassa latenza e quel inconfondibile clic dei tasti meccanici.

71Nqsbicel Ac Sl1500

La batteria promette 88 ore di utilizzo, con ricarica USB-C. Il peso è inoltre solo di 60 grammi, in modo tale da ridurre al minimo la fatica della mano e del polso.

