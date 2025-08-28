Nuovi leak svelano le specifiche tecniche dei Galaxy Tab S11 Ultra: trapelati anche i render con le varie colorazioni

Nelle scorse ore sono emersi nuovi leak legati ai Galaxy Tab S11 Ultra. I nuovi tablet verranno presentati il 4 settembre, in occasione di un evento annunciato da Samsung poco fa, insieme ai Galaxy S25 FE. Ebbene, ormai mancano davvero pochi giorni e potremo scoprire le caratteristiche ufficiali di questo prodotto, ma intanto vediamo i render e le immagini promozionali condivisi da Android Headlines.

Le caratteristiche Attraverso i render condivisi da Android Headlines possiamo vedere due colorazioni: grigio e nero. È presente anche la S Pen, nonché una tastiera collegabile, ma attraverso le immagini promozionali possiamo scoprire ulteriormente le specifiche tecniche di questo prodotto. Sappiamo infatti che il tablet avrà un display Dynamic AMOLED 2x con 1.000 nit di luminosità e 1.600 nit di luminosità HDR. Galaxy Tab S11 Ultra Pare inoltre che l'S11 Ultra avrà uno schermo da 14,6", a fronte degli 11" dell'S11. L'Ultra, inoltre, dovrebbe montare una CPU migliorata del 24%, una GPU migliorata del 27% e una NPU del 33%, ovviamente rispetto al predecessore. I render del Galaxy Tab S11 Ultra Gemini sarà il cuore pulsante di questi prodotti, insieme al multitasking che permetterà agli utenti di sfruttare il loro pieno potenziale.