L'espansione Megaevoluzione di GCC Pokémon è stata rinviata in Italia e altri paesi

Fortunatamente l'attesa è stata prolungata solo di poche settimane. Precedentemente il lancio era in programma per il 26 settembre, mentre la nuova data di uscita è stata fissata al 10 ottobre . Il comunicato pubblicato sui profili social di GCC Pokémon afferma che il debutto delle nuovo set di carte è stato posticipato a causa di una serie di problemi che hanno influenzato le tempistiche per la consegna dei prodotti.

The Pokémon Company ha annunciato il rinvio dell'uscita della nuova espansione Megaevoluzione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon in Europa , Medio Oriente e Africa.

Le Megaevoluzioni arrivano anche in GCC Pokémon Pocket e Leggende Pokémon Z-A

"A causa di alcune difficoltà che stanno influenzando le date di consegna dei prodotti, la pubblicazione della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Megaevoluzione, subirà un leggero ritardo nei mercati di Europa, Medio Oriente e Africa", recita il messaggio di The Pokémon Company. "Ci scusiamo con i nostri fan e comprendiamo che questa notizia possa causare delusione. Stiamo lavorando intensamente insieme ai nostri partner logistici per garantire la disponibilità dei prodotti entro il 10 ottobre 2025. Ringranziamo la nostra community per il sostegno e la pazienza dimostrata".

Presentata a febbraio in occasione del Pokémon Day, come suggerisce il nome, l'espansione Megaevoluzione punta a riportare in auge una la meccanica della Megaevoluzione, assente dal Gioco di Carte Collezionabili Pokémon da quasi otto anni, ovvero dai tempi della serie XY. Questo ritorno non coinvolge solo il GCC, ma anche il mondo videoludico: in Leggende Pokémon ZA, in uscita il 16 ottobre, le Megaevoluzioni saranno al centro del gameplay, con l'introduzione di nuove forme come l'inedito MegaVictreebel. Inoltre, durante l'autunno le Megaevoluzioni approderanno anche nel titolo mobile GCC Pokémon Pocket.

La nuova espansione del GCC include carte Pokémon-ex Megaevoluzione, caratterizzate da illustrazioni inedite, poteri potenziati e regole rivisitate per adattarsi al formato moderno. Queste carte non si evolvono dai Pokémon-ex intermedi, ma direttamente dalla loro forma base, semplificando la costruzione dei mazzi e aprendo a strategie più dinamiche. Tra le nuove aggiunte troviamo carte come Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex, già finiti nella lista dei desideri di molti giocatori competitivi e collezionisti.