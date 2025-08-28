Samsung annuncia un nuovo evento per il 4 settembre: ecco cosa possiamo aspettarci

Samsung ha fissato un nuovo Galaxy Event per giovedì 4 settembre alle ore 11:30 italiane. Dopo l'Unpacked di luglio in cui sono stati presentati i nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, insieme ai Galaxy Watch 8 e Ultra, stavolta potremo aspettarci ulteriori novità. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito, ovvero data e orario dell'evento e come seguirlo.

Attraverso un comunicato stampa pubblicato su Newsroom, Samsung ha svelato quali prodotti verranno presentati, ovvero il Galaxy S25 FE e i nuovi tablet, cioè i Galaxy Tab S11. Ricordiamo, tra l'altro, che qualche giorno fa è stato invece annunciato il Galaxy Tab S10 Lite .

Come vi abbiamo già anticipato, il nuovo evento di Samsung si terrà il 4 settembre alle ore 11:30 italiane . Potrete seguirlo sul sito ufficiale di Samsung e sul canale YouTube, ma ovviamente vi aggiorneremo in diretta con tutte le novità in merito.

I prodotti previsti

Proprio qualche giorno fa il sito portoghese di MediaMarkt ha pubblicato per errore, e poi rimosso, le immagini e le specifiche del Galaxy S25 FE. Sappiamo infatti che il nuovo smartphone avrà un display Dynamic AMOLED 2X da 7,6" con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Monterà inoltre il chip Exynos 2400 con configurazione base a 8 GB di RAM e memoria interna di 128 GB.

Una delle immagini pubblicate per errore

Per quanto concerne la fotocamera, troviamo un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP. Possiamo aspettarci inoltre una batteria da 4.900 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45W (via cavo) e wireless da 15W. Come vi abbiamo già anticipato, poi, verranno presentati anche i nuovi tablet.

Intanto, vi ricordiamo che il 9 settembre si terrà anche un altro evento molto importante, dato che Apple presenterà ufficialmente i suoi nuovi prodotti.