Samsung annuncia un nuovo evento per il 4 settembre: ecco cosa possiamo aspettarci

Samsung ha fissato un nuovo Galaxy Event per giovedì 4 settembre alle ore 11:30 italiane. Dopo l'Unpacked di luglio in cui sono stati presentati i nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, insieme ai Galaxy Watch 8 e Ultra, stavolta potremo aspettarci ulteriori novità. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito, ovvero data e orario dell'evento e come seguirlo.
Data, orario e come seguire l’evento
Come vi abbiamo già anticipato, il nuovo evento di Samsung si terrà il 4 settembre alle ore 11:30 italiane. Potrete seguirlo sul sito ufficiale di Samsung e sul canale YouTube, ma ovviamente vi aggiorneremo in diretta con tutte le novità in merito.
Attraverso un comunicato stampa pubblicato su Newsroom, Samsung ha svelato quali prodotti verranno presentati, ovvero il Galaxy S25 FE e i nuovi tablet, cioè i Galaxy Tab S11. Ricordiamo, tra l'altro, che qualche giorno fa è stato invece annunciato il Galaxy Tab S10 Lite.
I prodotti previsti
Proprio qualche giorno fa il sito portoghese di MediaMarkt ha pubblicato per errore, e poi rimosso, le immagini e le specifiche del Galaxy S25 FE. Sappiamo infatti che il nuovo smartphone avrà un display Dynamic AMOLED 2X da 7,6" con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Monterà inoltre il chip Exynos 2400 con configurazione base a 8 GB di RAM e memoria interna di 128 GB.
Per quanto concerne la fotocamera, troviamo un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 12 MP. Possiamo aspettarci inoltre una batteria da 4.900 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45W (via cavo) e wireless da 15W. Come vi abbiamo già anticipato, poi, verranno presentati anche i nuovi tablet.
Intanto, vi ricordiamo che il 9 settembre si terrà anche un altro evento molto importante, dato che Apple presenterà ufficialmente i suoi nuovi prodotti.