Crimson Desert uscirà anche in edizione fisica, distribuita da Plaion

Crimson Desert si sta rivelando uno dei giochi più attesi del prossimo periodo, e i fan saranno contenti di sapere che è prevista anche un'edizione fisica in uscita, che verrà distribuita da Plaion contemporaneamente con il lancio in digitale.

Il lancio in versione fisica risulta da un accordo tra gli sviluppatori Pearl Abyss e l'etichetta tedesca, che evidentemente ha intuito il potenziale di questo particolare action RPG open world che ha scalato le "wishlist" di numerosi giocatori durante questo lungo periodo di avvicinamento al lancio.

Crimson Desert non ha ancora una data di uscita, con il periodo di lancio che al momento è stabilito dopo il recente rinvio nel primo trimestre del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma quantomeno c'è la certezza che arriverà sul mercato sia in edizione digitale che fisica.