Crimson Desert uscirà anche in edizione fisica, distribuita da Plaion

Crimson Desert si sta rivelando uno dei giochi più attesi del prossimo periodo, e i fan saranno contenti di sapere che è prevista anche un'edizione fisica in uscita, che verrà distribuita da Plaion contemporaneamente con il lancio in digitale.
Il lancio in versione fisica risulta da un accordo tra gli sviluppatori Pearl Abyss e l'etichetta tedesca, che evidentemente ha intuito il potenziale di questo particolare action RPG open world che ha scalato le "wishlist" di numerosi giocatori durante questo lungo periodo di avvicinamento al lancio.
Crimson Desert non ha ancora una data di uscita, con il periodo di lancio che al momento è stabilito dopo il recente rinvio nel primo trimestre del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma quantomeno c'è la certezza che arriverà sul mercato sia in edizione digitale che fisica.
Una collaborazione per espandere il pubblico
"Siamo orgogliosi di collaborare con Pearl Abyss per portare Crimson Desert ai giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Craig McNicol, CEO di PLAION Partners, in un comunicato stampa.
"La nostra presenza globale e i nostri team territoriali esperti offriranno ai fan l'incredibile esperienza di Crimson Desert".
Kevin Kim, Chief Business Officer di Pearl Abyss, ha aggiunto: "PLAION sta già dimostrando di essere un partner forte per Pearl Abyss mentre continuiamo a crescere nei mercati esteri. La partnership con PLAION e la sua presenza globale ci consentirà di portare Crimson Desert a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo".
Di recente abbiamo visto il gioco in un lungo video di gameplay alla Gamescom, confermando quanto di buono era emerso già in precedenza: si tratta di un gioco d'azione e di ruolo che ha nella libertà di esplorazione e nella varietà di situazioni e meccaniche di gioco la sua forza, oltre a un sistema di combattimento tecnico e profondo, quasi da picchiaduro.