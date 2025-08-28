0

Le ricariche del PS Store di Instant Gaming in sconto tornano in tempo per le nuove promozioni di Sony

Le offerte di Instant Gaming di oggi ci propongono uno sconto per le ricariche del PS Store, che stanno tornando a disposizione giusto in tempo per le nuove promozioni di Sony.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2025
Il logo di PS Store

Il PlayStation Store ha dato il via a una nuova ondata di sconti e per risparmiare sul risparmio un buon modo è comprare le tessere di ricarica del PS Store in sconto, ad esempio tramite Instant Gaming. Potete ad esempio ottenere 80€ di credito pagando invece 73,42€. Se siete interessati alla ricarica, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo indicato è già quello definitivo, perché non si applica l'IVA sulle ricariche del PS Store. Ci sono vari tagli per le ricariche, ma non sono tutti disponibili visto che negli ultimi giorni erano esauriti e stanno solo ora iniziando a tornare.

Come funziona la ricarica del PS Store

Una volta che si è comprato la ricarica tramite Instant Gaming, si riceve quasi immediatamente un codice alfanumerico: questo va inserito nella funzione Riscatto codici del PS Store, dopo aver fatto l'accesso col proprio account. Potete farlo da console, da PC o dall'app ufficiale per dispositivi mobile.

Un esempio di ricarica del PS Store di Instant Gaming
Un esempio di ricarica del PS Store di Instant Gaming

Completata la procedura, ricevere il credito acquistato sul portafogli del PS Store e in questo modo potrete subito comprare giochi, DLC, abbonamenti e tutti i contenuti digitali presenti su PlayStation Store, senza limiti. Se cercate di comprare qualcosa che costa più del credito a vostra disposizione, semplicemente la differenza verrà presa dalla vostra carta di credito associata al conto.

