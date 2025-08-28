Il survival cooperativo Lost Skies ha una data di uscita dall'accesso anticipato su Steam

Lanciato su Steam ad aprile, dopo mesi di sviluppo a stretto contatto con la community e numerosi aggiornamenti che ne hanno arricchito contenuti e meccaniche, il gioco si prepara a fare il suo debutto in versione completa il prossimo 17 settembre . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che trovate qui sotto.

Humble Games e gli sviluppatori di Bossa Games hanno ufficialmente annunciato che Lost Skies , il loro ambizioso survival cooperativo open world, è pronto a lasciare la fase di accesso anticipato .

I passi in avanti fatti negli ultimi mesi

Lost Skies è un survival cooperativo open world ambientato in un mondo frammentato sospeso tra le nuvole. I giocatori esplorano isole fluttuanti, affrontano creature colossali e costruiscono skyship personalizzabili da usare come basi mobili.

Durante l'accesso anticipato, Lost Skies ha visto l'introduzione di numerose novità. Tra le più importanti c'è l'Island Creator, che ha permesso ai giocatori di creare e condividere le proprie isole, molte delle quali sono ora parte integrante del mondo di gioco. Anche la personalizzazione delle navi volanti ha ricevuto grande attenzione, offrendo libertà totale nella costruzione della propria base volante.

A grande richiesta della community stato aggiunto il keybinding completo dei comandi e il titolo è stato arricchito di nuovi contenuti: armi, componenti per le navi, boss navali, nuove regioni, enigmi, strumenti di navigazione, gestione avanzata dell'inventario e molto altro. Infine, il team ha lavorato costantemente per migliorare la stabilità, correggere bug e introdurre aggiornamenti che migliorano la qualità della vita in gioco, preparando il terreno per un lancio in versione 1.0 sulla carta solido e ricco di contenuti.