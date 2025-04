Lost Skies: abbiamo provato il survival più accessibile in circolazione

Uscire con un nuovo survival nel 2025 e riuscire ad avere successo è un'impresa non da poco, soprattutto per un gioco come Lost Skies la cui premessa, isole fluttuanti in cui sopravvivere, è già al centro di un altro survival da poco entrato in accesso anticipato: Aloft. In mancanza di originalità, Lost Skies punta tutto sull'accessibilità e ha un obiettivo chiarissimo: essere il survival più facile a cui avvicinarsi sul mercato.

Dopo aver provato a fondo la sua versione in accesso anticipato possiamo dire di non aver mai visto l'introduzione a un survival, alle sue meccaniche e alle sue peculiarità, fatta così bene. Tra missioni ben guidate, progressione degli strumenti iniziale e ricompense, Lost Skies ha la curva di apprendimento più gentile del panorama contemporaneo e questo potrebbe essere un motivo di interesse sufficiente per dare tempo all'early access di limare uno dei problemi principali del gioco: la banalità.

C'è una linea sottile che separa l'approcciabile dal banale e Lost Skies scivola spesso dall'altro lato mentre punta alla chiarezza e alla semplicità. La soluzione che hanno adottato gli sviluppatori di Bossa Studios è stata di accelerare di netto il passo di gioco a cui il genere ci ha abituato riducendo la durata di quasi tutto per puntare al divertimento, ma non hanno avuto il coraggio di andare fino in fondo.