OpenAI presenta i modelli o3 e o4-mini: l’intelligenza artificiale che ragiona con le immagini

OpenAI ha annunciato oggi due nuove intelligenze artificiali: o3 e o4-mini, definite come modelli di "reasoning", cioè progettati per il ragionamento avanzato. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, o3 è il modello più potente mai realizzato da OpenAI per il ragionamento, mentre o4-mini è una versione più leggera e veloce, pensata per offrire prestazioni straordinarie a un costo contenuto. Questi nuovi modelli rappresentano un'evoluzione concreta nella capacità dell'IA di analizzare e interpretare informazioni complesse, ma soprattutto introducono una novità assoluta: la possibilità di utilizzare immagini direttamente nel processo di ragionamento.

Ragionare con le immagini: un salto di qualità per l'IA La vera rivoluzione introdotta dai modelli o3 e o4-mini è la capacità di "pensare con le immagini". In termini pratici, ciò significa che l'intelligenza artificiale sarà in grado di integrare input visivi come parte del suo flusso cognitivo, analizzando immagini, schemi, schizzi e persino lavagne virtuali come supporto per i propri processi deduttivi. OpenAI ha specificato che questi modelli saranno capaci non solo di osservare un'immagine, ma anche di manipolarla attivamente: potranno ingrandirla, ruotarla e selezionare sezioni specifiche per estrarne informazioni utili, il tutto in modo coerente con il contesto dell'interazione.