Il survival Lost Skies ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Humble Games e Bossa Studios hanno svelato che il survival cooperativo open world Lost Skies approderà presto anche su PS5 e Xbox Series X|S , con un lancio fissato per il primo trimestre del 2026 .

Cos'è Lost Skies?

Lost Skies è un survival da uno a sei giocatori ambientato in un mondo frammentato e sospeso tra le nuvole. I giocatori possono esplorare isole fluttuanti, affrontare creature colossali e costruire navi volanti personalizzate sfruttando le antiche tecnologie disseminate nel mondo di gioco.

L'esperienza è pensata per favorire la cooperazione: ogni avventura può essere affrontata da soli o insieme ad altri, con la possibilità di condividere risorse, strategie e costruzioni. Le navi volanti diventano il cuore dell'esplorazione, veri e propri avamposti mobili che si possono ampliare e modificare per resistere alle tempeste e ai pericoli del cielo, oltre che armare con varie tecnologie belliche per avere la meglio durante gli scontri aerei. L'ambientazione alterna panorami mozzafiato a sfide impegnative, con un equilibrio costante tra meraviglia e sopravvivenza.