Il survival Lost Skies ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Il surival open world cooperativo Lost Skies presto arriverà anche su console: è stato annunciato il periodo di uscita su PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/12/2025
Un artwork di Lost Skies

Humble Games e Bossa Studios hanno svelato che il survival cooperativo open world Lost Skies approderà presto anche su PS5 e Xbox Series X|S, con un lancio fissato per il primo trimestre del 2026.

Il gioco è stato pubblicato su Steam in accesso anticipato lo scorso 18 aprile, seguito dal lancio della versione 1.0 il 17 settembre. Qui sotto trovate un trailer dedicato alle versioni console.

Cos'è Lost Skies?

Lost Skies è un survival da uno a sei giocatori ambientato in un mondo frammentato e sospeso tra le nuvole. I giocatori possono esplorare isole fluttuanti, affrontare creature colossali e costruire navi volanti personalizzate sfruttando le antiche tecnologie disseminate nel mondo di gioco.

Lost Skies: abbiamo provato il survival più accessibile in circolazione Lost Skies: abbiamo provato il survival più accessibile in circolazione

L'esperienza è pensata per favorire la cooperazione: ogni avventura può essere affrontata da soli o insieme ad altri, con la possibilità di condividere risorse, strategie e costruzioni. Le navi volanti diventano il cuore dell'esplorazione, veri e propri avamposti mobili che si possono ampliare e modificare per resistere alle tempeste e ai pericoli del cielo, oltre che armare con varie tecnologie belliche per avere la meglio durante gli scontri aerei. L'ambientazione alterna panorami mozzafiato a sfide impegnative, con un equilibrio costante tra meraviglia e sopravvivenza.

