Dragon Quest I & II HD-2D Remake mostra un'area completamente nuova nel trailer del TGS

Al Tokyo Game Show abbiamo visto il nuovo trailer di Dragon Quest I & II HD-2D Remake che ci mostra così una area completamente nuove che permetterà di esplorare un mondo sottomarino.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/09/2025
Il protagonista di Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Dragon Quest I & II HD-2D Remake
Al Xbox Tokyo Game Show 2025 abbiamo visto il trailer Dragon Quest I & II HD-2D Remake che mostra una nuova area non presente nel gioco originale.

Si tratta di una regione sottomarina nella quale ci sarà una nuova storia e nuovi modi di esplorare, con la nostra nave che galleggia all'interno di una bolla d'aria. Anche i personaggi sono circondati da questa magia per poter sopravvivere alla pressione dell'acqua e alla mancanza di ossigeno.

Il nuovo trailer di Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Dragon Quest I & II HD-2D Remake, come è facile intuire dal nome, è il completo remake con grafica in stile HD-2D dei primi due capitoli numerati della saga GDR di Square Enix. Includerà anche contenuti completamente nuovi.

Ricordiamo che Dragon Quest I & II HD-2D Remake arriverà il 30 ottobre su PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 PS5 e Xbox Series X | S.

Cosa ne pensate del trailer di Dragon Quest I & II HD-2D Remake?

