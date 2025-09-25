Dragon Quest I & II HD-2D Remake mostra un'area completamente nuova nel trailer del TGS

Al Xbox Tokyo Game Show 2025 abbiamo visto il trailer Dragon Quest I & II HD-2D Remake che mostra una nuova area non presente nel gioco originale.

Si tratta di una regione sottomarina nella quale ci sarà una nuova storia e nuovi modi di esplorare, con la nostra nave che galleggia all'interno di una bolla d'aria. Anche i personaggi sono circondati da questa magia per poter sopravvivere alla pressione dell'acqua e alla mancanza di ossigeno.