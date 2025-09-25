0

Il nuovo trailer di 007 First Light presenta la dottoressa Selina Tan, interpretata da Gemma Chan

007 First Light è tornato a mostrarsi durante lo showcase Xbox del Tokyo Game Show per presentare la dottoressa Selina Tan, interpretata da Gemma Chan.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/09/2025
Approfittando della vetrina offerta dallo showcase Xbox del Tokyo Game Show, IO Interactive ha presentato un nuovo trailer di 007 First Light, il nuovo gioco basato sull'universo di James Bond.

Il filmato si apre con un mix di sequenze al cardiopalma, per poi presentare la dottoressa Selina Tan, interpretata da Gemma Chan, attrice britannica di origini cinesi nota per ruoli in Crazy & Rich, Captain Marvel, Eternals e The Creator.

Una figura chiave per la carriera di Bond

Selina Tan è la responsabile della simulazione tattica di MI6, un ruolo chiave all'interno del programma di addestramento per agenti 00. Con un background in psicologia, strategia e tecnologie immersive, è descritta come una figura brillante e innovativa, capace di mettere alla prova le capacità dei reclutati attraverso scenari simulati ad alta intensità. La sua presenza sarà fondamentale nel percorso di Bond verso il conseguimento dello status di agente 00, rendendola una mentore tanto enigmatica quanto determinata.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 007 First Light uscirà il 27 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

