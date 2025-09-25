Gungrave GORE Blood Heat è un remake di un classico gioco d'azione, per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Al Xbox Tokyo Game Show 2025 Phil Spencer ha introdotto la conferenza e ha presentato Gungrave GORE Blood Heat, previsto per PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox (anche cloud).
Un periodo di uscita non è ancora stato indicato.
Il trailer di Gungrave GORE Blood Heat
Gungrave GORE Blood Heat è la versione completamente ricostruita di Gungrave GORE, caratterizzata da un sistema modernizzato con un nuovo motore grafico e una qualità visiva migliorata. Proporrà nuovi sistemi, personaggi e scenari più raffinati, il ritorno di elementi amati dai fan ma anche personaggi esclusivi e molto altro ancora, secondo la descrizione del trailer.
Il video mostra il protagonista che combattere con le proprie armi da fuoco e fa a pezzi i propri nemici con combo ad alto ritmo. Il remake dovrebbe offrire un gameplay più fluido e divertente.