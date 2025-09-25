1

Gungrave GORE Blood Heat è un remake di un classico gioco d'azione, per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Al Tokyo Game Show abbiamo avuto modo di vedere Gungrave GORE Blood Heat, un remake annunciato durante la presentazione di Xbox.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/09/2025
Gungrave GORE Blood Heat

Al Xbox Tokyo Game Show 2025 Phil Spencer ha introdotto la conferenza e ha presentato Gungrave GORE Blood Heat, previsto per PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox (anche cloud).

Un periodo di uscita non è ancora stato indicato.

Il trailer di Gungrave GORE Blood Heat

Gungrave GORE Blood Heat è la versione completamente ricostruita di Gungrave GORE, caratterizzata da un sistema modernizzato con un nuovo motore grafico e una qualità visiva migliorata. Proporrà nuovi sistemi, personaggi e scenari più raffinati, il ritorno di elementi amati dai fan ma anche personaggi esclusivi e molto altro ancora, secondo la descrizione del trailer.

Il video mostra il protagonista che combattere con le proprie armi da fuoco e fa a pezzi i propri nemici con combo ad alto ritmo. Il remake dovrebbe offrire un gameplay più fluido e divertente.

