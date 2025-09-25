Apple Mac mini con chip M4 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il computer desktop Apple Mac mini a 549 € rispetto al prezzo consigliato di 729 €, permettendovi di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche dell'Apple Mac mini computer
Si tratta in questo caso di un computer desktop Mac super compatto, con chip M4 per prestazioni fluide e immediate. Questo prodotto misura appena 12,7 cm e può essere posizionato comodamente accanto al monitor (oppure ovunque vogliate, essendo davvero piccolo). Lato connettività troviamo porte Thunderbolt, HDMI, Gigabit Ethernet sul retro e porte USB-C e jack davanti.
Questo dispositivo ovviamente è compatibile con tutti gli altri prodotti Apple: potete copiare e incollare qualcosa da iPhone a Mac o usare quest'ultimo per inviare messaggi di testo o rispondere alle chiamate FaceTime.
Intanto, vi ricordiamo che anche gli iPhone 16e sono attualmente scontati al prezzo più basso di sempre (potete trovarli nei box qui sotto).