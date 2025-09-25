0

iPhone 16e da 128 GB in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre: sconto del 32%

Tra le offerte di Amazon troviamo l'iPhone 16e da 128 GB al minimo storico, permettendovi di risparmiare fino al 32%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/09/2025
iPhone 16e

Su Amazon è disponibile l'iPhone 16e da 128 GB a soli 499 € rispetto al prezzo consigliato di 729 €, permettendovi di risparmiare fino al 32%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'iPhone 16e

Questo smartphone presenta il chip A18 per Apple Intelligence e gaming di alto livello. La batteria offre fino a 26 ore di riproduzione video, mentre il sistema con fotocamere due in uno riunisce una Fusion da 48MP per foto ad alta risoluzione e un teleobiettivo 2x di qualità ottica. La fotocamera frontale è da 12MP.

iPhone 16e
iPhone 16e

Il display Super Retina XDR è da 6,1" con tecnologia OLED e parte frontale in Ceramic Shield. In questo caso, lo ricordiamo, si tratta della versione da 128 GB, ed è disponibile al prezzo più basso di sempre. E a voi interessa? Fatecelo sapere nei commenti.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
iPhone 16e da 128 GB in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre: sconto del 32%