0

Monitor Philips Evnia da 27" con refresh rate da 180Hz al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, il monitor Philips da 27" con refresh rate da 180Hz viene venduto al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/09/2025
Monitor Philips

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo sul monitor Philips Evnia da 27" che viene messo in offerta con uno sconto attivo in formato XL del 40% per un costo totale e finale d'acquisto di 107,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il monitor da gaming Philips da 27" offre un'esperienza visiva coinvolgente e performante, pensata per i videogiocatori più esigenti. Con una risoluzione 1920 x 1080 e un rapporto di contrasto di 3000:1, garantisce immagini nitide, dettagliate e con colori profondi. Il pannello opaco riduce i riflessi, permettendo di giocare a lungo senza distrazioni, mentre le proporzioni 16:9 e il design curvo amplificano l'immersione nel gioco.

Ulteriori dettagli tecnici

Una delle caratteristiche principali del monitor è la frequenza di aggiornamento di 180 Hz, che assicura immagini estremamente fluide anche nelle scene più frenetiche, riducendo sfocature e ritardi. Grazie alla sincronizzazione adattiva e al supporto per AMD FreeSync Premium, la frequenza di aggiornamento del display si allinea con quella della scheda grafica, eliminando strappi e balbettii dello schermo.

Monitor Philips Evnia
Monitor Philips Evnia

Il monitor è anche progettato per ridurre lo sfarfallio, minimizzando l'affaticamento degli occhi durante sessioni di gioco prolungate. Il consumo energetico contenuto di 20,8 Watt lo rende efficiente senza compromettere le prestazioni.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monitor Philips Evnia da 27" con refresh rate da 180Hz al suo minimo storico su Amazon