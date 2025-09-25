Jujutsu Kaisen 0 in Blu-ray è disponibile in sconto su Amazon

Il lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, diretto da Sung Hoo Park e con la voce di Megumi Ogata, è ora disponibile su Amazon in formato Blu-ray al prezzo di 16,99€, con uno sconto di 3€ dal prezzo di 19,99€. Si tratta di un'ottima occasione per chi ha amato la serie anime e desidera aggiungere alla propria collezione questo film acclamato, che ha riscosso un grande successo sia in Giappone che a livello internazionale. Potete acquistare il prodotto da questo link o cliccando sul bottone qui sotto. Il film racconta la vicenda di Yuta Okkotsu, un ragazzo perseguitato dallo spirito vendicativo della sua migliore amica, Rika, morta in un tragico incidente. Quando Yuta sembra ormai destinato a soccombere alla maledizione, viene accolto da Satoru Gojo all'istituto di arti occulte , dove inizia un percorso di crescita e lotta che lo porterà a confrontarsi con il proprio destino.

Un’opera che arricchisce l’universo di Jujutsu Kaisen

Tratto dal manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen 0 non è solo un prequel della serie principale, ma un capitolo fondamentale che approfondisce temi come il dolore, l'amicizia e la ricerca di sé stessi. Grazie alla regia di Park e a una colonna sonora coinvolgente, il film si distingue per sequenze d'azione spettacolari e momenti emotivi di grande intensità.

Il Blu-ray del film

Con l'uscita su Amazon, i fan italiani possono finalmente vivere e rivivere la storia di Yuta e Rika nel massimo della qualità video e audio. Una scelta ideale per collezionisti e appassionati, che si affianca alle edizioni limitate già disponibili e ai cofanetti dedicati alla serie anime.