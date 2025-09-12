0

Psychonauts 2 per PC costa poco più di 5 € su Instant Gaming: sconto fino al 92%

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Psychonauts 2 per PC a un prezzo particolarmente basso. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/09/2025
Psychonauts 2
Psychonauts 2
Psychonauts 2
News Video Immagini

Su Instant Gaming è disponibile Psychonauts 2 per PC a soli 5,02 € invece di 60 € per uno sconto del 92%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 6,12 €. Si tratta quindi di una piccolissima differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Psychonauts 2

Si tratta di un gioco platform-adventure ricco di vicende bizzarre e misteriosi complotti, dallo stile cinematico e con tanti poteri personalizzabili. La storia è un mix tra humor e intrigo, grazie anche a Tim Schafer, leggendario game designer (Broken Age, Grim Fandango e altri titoli).

Potrete esplorare diverse ambientazioni usando le abilità di Raz, tra evoluzioni acrobatiche in aria e salti con trapezi. Con i poteri potrete rallentare il tempo, far levitare gli oggetti o incendiarli. Come sempre, vi invitiamo a leggere la nostra recensione per saperne di più, dove troverete ulteriori dettagli interessanti.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Psychonauts 2 per PC costa poco più di 5 € su Instant Gaming: sconto fino al 92%