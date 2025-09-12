Donkey Kong Bananza si arricchisce con il DLC a pagamento "Isola DK + Caccia agli smeraldi" e con una demo

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato mostrato un nuovo trailer di Donkey Kong Bananza per annunciare il lancio del DLC a pagamento Isola DK + Caccia agli smeraldi, disponibile da oggi su Nintendo eShop.
Donkey Kong visiterà quindi l'Isola DK, dove dimorano alcune delle sue vecchie conoscenze, ricevendo un nuovo lavoro dalla Void Company: andare alla ricerca di smeraldi. Spaccando tutto, naturalmente.
Il trailer
Come mostrato dal trailer, l'obiettivo del giocatore in ogni livello è quello di raccogliere un certo numero di smeraldi entro il tempo limite.
Facendolo si accumuleranno talenti, che sbloccherano vari effetti, come farci ottenere più smeraldi dai nemici e dai forzieri. In generale, sembra una specie di modalità roguelike con abilità sbloccabili.
Sempre da oggi è disponibile una demo giocabile del gioco base, scaricabile dal Nintendo eShop. Insomma, è una giornata decisamente ricca per quella che possiamo definire una delle esclusive migliori di Nintendo Switch 2 uscite finora.