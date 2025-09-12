0

Mortal Kombat: Legacy Kollection ha due date di uscita annunciate al Nintendo Direct

Mortal Kombat: Legacy Kollection è stato mostrato durante il Nintendo Direct e con un nuovo trailer abbiamo scoperto qual è la data di uscita, anzi LE date di uscita.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
Il logo di Mortal Kombat

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere Mortal Kombat: Legacy Kollection e scoprire così la data di uscita, fissata per il 30 ottobre 2025 in versione digitale e il 12 dicembre 2025 in versione su scheda.

Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, oltre che per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Il trailer di Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat: Legacy Kollection includerà:

  • Mortal Kombat
  • Mortal Kombat II
  • Mortal Kombat 3
  • Ultimate Mortal Kombat 3
  • Mortal Kombat Trilogy
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
  • Mortal Kombat 4
  • Mortal Kombat: Special Forces
  • Mortal Kombat Advance
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance
  • Mortal Kombat: Tournament Edition

In Mortal Kombat: Legacy Kollection potremo giocare in single player e anche online con tecnologia rollback netcode. Ci sarà anche un documentario interattivo e le storie dettagliate di tutti i personaggi.

Cosa ne pensate del trailer?

