Mortal Kombat: Legacy Kollection ha due date di uscita annunciate al Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere Mortal Kombat: Legacy Kollection e scoprire così la data di uscita, fissata per il 30 ottobre 2025 in versione digitale e il 12 dicembre 2025 in versione su scheda.

Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, oltre che per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.