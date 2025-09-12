Mortal Kombat: Legacy Kollection ha due date di uscita annunciate al Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere Mortal Kombat: Legacy Kollection e scoprire così la data di uscita, fissata per il 30 ottobre 2025 in versione digitale e il 12 dicembre 2025 in versione su scheda.
Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, oltre che per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.
Il trailer di Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection includerà:
- Mortal Kombat
- Mortal Kombat II
- Mortal Kombat 3
- Ultimate Mortal Kombat 3
- Mortal Kombat Trilogy
- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero
- Mortal Kombat 4
- Mortal Kombat: Special Forces
- Mortal Kombat Advance
- Mortal Kombat: Deadly Alliance
- Mortal Kombat: Tournament Edition
In Mortal Kombat: Legacy Kollection potremo giocare in single player e anche online con tecnologia rollback netcode. Ci sarà anche un documentario interattivo e le storie dettagliate di tutti i personaggi.
Cosa ne pensate del trailer?