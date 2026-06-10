GTA 6: un utente afferma di monitorare la sede di Rockstar raccogliendo dati sulla concentrazione d'ossigeno per prevedere il prossimo trailer

L'attesa per Grand Theft Auto VI sta generando dei fenomeni sempre più strani, con comportamenti decisamente sopra le righe da parte di esponenti della comunità, evidentemente ansiosi di saperne di più sul gioco. Recentemente, sul subreddit /r/GTA6unmoderated/, un utente ha iniziato a pubblicare una serie di informazioni che, a suo dire, indicherebbero l'imminente arrivo di un terzo trailer del gioco. Chiaramente non l'ovvio: esce a novembre, quindi prima o poi il terzo trailer arriverà, visto che mancano pochissimi mesi al lancio. No, non è così facile.

James Bond o James Pond?

Stando a quanto pubblicato, l'utente avrebbe trascorso molto tempo appostato nei pressi degli uffici del celebre studio di sviluppo per osservare i movimenti dei dipendenti. Il che, se permette, è un pochino inquietante. Comunque sia, secondo la sua tesi, un presunto aumento dei livelli di ossigeno negli uffici indicherebbe la presenza di dirigenti al lavoro durante i fine settimana, mentre i picchi nei livelli di decibel suggerirebbero una maggiore attività interna. A supporto di ciò, ha fornito anche dei dati relativi al parcheggio, segnalando un incremento di veicoli e la presenza di modelli di lusso, come una Rolls-Royce Cullinan e una Ferrari 296 GTB.

L'approccio ricorda la teoria del Pentagon Pizza Index, secondo cui i picchi di ordini a domicilio verso gli uffici governativi statunitensi anticiperebbero operazioni importanti. Chiaramente quanto riportato è tutto da verificare, visto che il profilo in questione conta pochissime pubblicazioni e i dati forniti potrebbero non avere alcuna reale correlazione con lo sviluppo del gioco, rendendo plausibile l'ipotesi di uno scherzo molto elaborato.

In risposta ai commenti, l'utente ha comunque difeso la sua posizione, affermando di aver "lavorato come appaltatore per il governo nella sorveglianza audio" per anni. Ha inoltre precisato: "Non sto facendo nulla di illegale" e di averlo fatto "letteralmente solo come passatempo e perché ero annoiato", aggiungendo di percepire un reddito considerevole dalla sua attuale occupazione. Quando un altro utente, con sarcasmo, gli ha chiesto: "Perché a questo punto non metti direttamente delle cimici nel posto?", ha risposto seriamente: "Non sarei in grado di farla franca", ammettendo di non voler "prendere la via dell'illegalità". Ciononostante, ha riferito che parte della sua attrezzatura di registrazione sarebbe già stata confiscata, presumibilmente dal personale di sicurezza di Rockstar.

Le reazioni della community di GTA, generalmente molto attiva nel ricercare indizi sul gioco, sono state per lo più di ferma condanna. L'account GTABase, punto di riferimento per gli appassionati, ha definito queste azioni come "non necessarie e pericolosamente ossessive", commentando l'accaduto su X con un chiaro invito alla ragionevolezza: "Ragazzi, non fatelo. Se questo è il tipo di comportamento che vi interessa, IOI ha appena pubblicato un gioco su James Bond in cui potete fare cose da spie legalmente senza pedinare persone reali. Questo è un comportamento preoccupante. Sappiamo che può essere frustrante, ma Rockstar pubblicherà le cose quando saranno pronte".

Va detto che la comunità di GTA 6 non si è mai dimostrata particolarmente razionale, producendo un'abnorme quantità di teorie relative al gioco e ai suoi trailer.