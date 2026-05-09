I fan sono sicuri che la prossima settimana si potrà preordinare GTA 6 e vedere il terzo trailer

L'uscita di Grand Theft Auto 6 è prevista per il 19 novembre e dopo oltre un anno di silenzio da parte di Rockstar Games, la community inizia a dare segni di impazienza, oltre a cercare di indovinare la data d'uscita del terzo trailer. Ora però, credono che gli astri si siano finalmente allineati: Sony ha iniziato a fare marketing attivo sul gioco , da cui hanno desunto che presto potranno preordinare il gioco . Quando? Il 12 maggio, in base a un'altra teoria.

Eppur si muove!

Sostanzialmente, i messaggi che Sony sta inviando ai possessori di PS4, invitandoli ad acquistare PS5 per poter giocare a GTA 6, sono stati letti come un segno inequivocabile che qualcosa dietro le quinte si sta muovendo. Il fatto che Sony abbia un accordo con Take-Two, l'editore del gioco, per gestire il marketing del gioco è un altro elemento che sta rafforzando queste teorie.

Per quale motivo il 12 maggio? Le ragioni sono diverse: la software house aveva annunciato che il ciclo promozionale sarebbe iniziato in estate, stagione ormai alle porte; il secondo trailer era arrivato nove giorni prima dell'ultima trimestrale di Take-Two, e quella successiva è fissata al 21 maggio, nove giorni dopo, appunto, il 12.

Si aggiunge il fatto che sul PlayStation Store non sarebbero attive promozioni fino al 13 maggio, lasciando teoricamente spazio libero per l'apertura dei preordini. Infine, il prossimo numero digitale di Game Informer uscirà proprio quel giorno, e alcuni sperano che la copertina possa essere dedicata a GTA 6.

Tutto è molto aleatorio, in realtà, ma, considerando che l'uscita del gioco si avvicina, prima o poi Rockstar Games dovrà battere un colpo. Certo, quando lo farà perderemo tutte queste splendide teorie che si sono sviluppate nel corso degli anni. Come potremo sopravvivere?