Subnautica 2 girerà anche su Steam Deck e altri PC portatili: ecco i requisiti dell'Accesso Anticipato

Dopo anni segnati da annunci, rinvii, controversie legali e una lunga attesa da parte della community, Subnautica 2 è ormai vicino al debutto in Accesso Anticipato. Il gioco arriverà il 14 maggio e, al momento, rappresenta il titolo più presente nelle liste dei desideri di Steam. In vista del lancio, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo video diario intitolato "Welcome Aboard, Captains", definito come l'ultimo aggiornamento prima dell'uscita. Tra le informazioni condivise figurano soprattutto i requisiti di sistema finali della prima versione pubblica del gioco.

I requisiti aggiornati

Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco sarà utilizzabile senza particolari problemi anche su dispositivi portatili come Steam Deck e ROG Xbox Ally, un dettaglio che suggerisce un'attenzione particolare alla scalabilità tecnica e alla compatibilità con hardware meno potente.

Per quanto riguarda i requisiti minimi su PC, Subnautica 2 richiederà una Nvidia GTX 1660 oppure una AMD RX 5500XT, accompagnate da un processore Intel i5-8400 o Ryzen 5 2600. Con questa configurazione sarà possibile giocare a 1080p e 30 fotogrammi al secondo con dettagli bassi.

Sul fronte delle configurazioni più alte, servirà un sistema equipaggiato con RTX 5070 Ti e Intel i9-14900K per raggiungere i 60 fps in 4K con dettagli elevati.

Nel complesso, i requisiti appaiono davvero accessibili e dovrebbe bastare un PC anche non troppo recente per lanciarsi nel vasto mare del gioco.

Requisiti di sistema Subnautica 2 Minimi Consigliati Ultra Ultra++ GPU Nvidia GTX 1660 oppure AMD RX 5500XT Nvidia RTX 3070 oppure AMD RX 6700XT Nvidia RTX 4070 oppure AMD RX 6900XT Nvidia RTX 5070 Ti oppure AMD RX 7900TX CPU Intel i5 8400 oppure AMD Ryzen 5 2600 Intel i7 13700 oppure AMD Ryzen 7 7700X Intel i7 13700 oppure AMD Ryzen 7 7700X Intel i9 14900K oppure AMD Ryzen 9 7900X3D Sistema operativo Windows 10/11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Memoria RAM 12 GB 16 GB 32 GB 32 GB Memoria video (VRAM) 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB Risoluzione 1080p 1440p 1440p 4K Preset grafico Basso Medio Alto Alto Frame rate 30 fps 60 fps 60 fps 60 fps

Gli sviluppatori hanno comunque precisato che "questo è soltanto il punto di partenza" e che il lavoro di ottimizzazione proseguirà durante tutto il periodo di Accesso Anticipato che, secondo i programmi, dovrebbe durare tra i due e i tre anni.