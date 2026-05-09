Sony sta consigliando ai possessori di PS4 di passare a PS5 per giocare a GTA 6

Sony sta consigliando ai possessori di PlayStation 4 di acquistare PlayStation 5 per poter giocare a GtA 6. L'attesissimo titolo di Rockstar Games sarà lanciato il 19 novembre 2026, a meno di ulteriori rinvii, ed effettivamente richiederà Xbox Series X o S e PlayStation 5 per giocare, quindi il messaggio di suo ha senso.

Avvio del marketing

L'esistenza di questi messaggi è interessante anche per un altro motivo: segna l'avvio del marketing di lancio di GTA 6.

Uno dei messaggi ricevuti dai possessori di PS4

È noto che Sony e Rockstar Games hanno firmato un accordo per il marketing del gioco, come confermato dall'editore Take-Two. Se ne deduce, che a breve potrebbero esserci novità provenienti anche dal fronte Rockstar, visto anche che novembre di avvicina e siamo fermi al secondo trailer, con il terzo che è oggetto di strambe teorie.

Il messaggio inviato ai possessori di PS4 è davvero stringato e molto diretto: "Acquista subito PlayStation 5 per essere pronto per il lancio di Grand Theft Auto VI il 19 novembre 2026." Quindi viene fornito un link per acquistare la console.

La speranza è che GTA 6 esca davvero nella data indicata, senza altri rimandi, considerando l'attesa e il fatto che c'è addirittura chi si è messo a contare gli alberi dei trailer per mitigare l'attesa.