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Sony sta consigliando ai possessori di PS4 di passare a PS5 per giocare a GTA 6

Pare che PlayStation abbia avviato il marketing attivo di GTA 6, consigliando ai possessori di PS4 di passare a PS5 per giocarci.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/05/2026
I due protagonisti di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Sony sta consigliando ai possessori di PlayStation 4 di acquistare PlayStation 5 per poter giocare a GtA 6. L'attesissimo titolo di Rockstar Games sarà lanciato il 19 novembre 2026, a meno di ulteriori rinvii, ed effettivamente richiederà Xbox Series X o S e PlayStation 5 per giocare, quindi il messaggio di suo ha senso.

Avvio del marketing

L'esistenza di questi messaggi è interessante anche per un altro motivo: segna l'avvio del marketing di lancio di GTA 6.

Uno dei messaggi ricevuti dai possessori di PS4
Uno dei messaggi ricevuti dai possessori di PS4

È noto che Sony e Rockstar Games hanno firmato un accordo per il marketing del gioco, come confermato dall'editore Take-Two. Se ne deduce, che a breve potrebbero esserci novità provenienti anche dal fronte Rockstar, visto anche che novembre di avvicina e siamo fermi al secondo trailer, con il terzo che è oggetto di strambe teorie.

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Il messaggio inviato ai possessori di PS4 è davvero stringato e molto diretto: "Acquista subito PlayStation 5 per essere pronto per il lancio di Grand Theft Auto VI il 19 novembre 2026." Quindi viene fornito un link per acquistare la console.

La speranza è che GTA 6 esca davvero nella data indicata, senza altri rimandi, considerando l'attesa e il fatto che c'è addirittura chi si è messo a contare gli alberi dei trailer per mitigare l'attesa.

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