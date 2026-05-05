L'uscita del terzo trailer di GTA 6 è stata calcolata usando le posizioni dei pianeti... sì, davvero

C'è modo di saperlo? Forse. Un fan ha infatti calcolato la posizione dei pianeti per tutti di tutti i trailer pubblicati da Rockstar Games sin dal 2007, impiegandoci tre mesi. Non chiedeteci esattamente perché, supponiamo avesse molto tempo a disposizione.

Il calcolo planetario dei trailer di Rockstar Games

"Ho estratto l'esatto timestamp UTC di tutti i 26 eventi di presentazione confermati da Rockstar a partire da GTA IV in poi (ogni trailer, ogni video di gameplay, ogni trailer di lancio) e ho analizzato le longitudini eclittiche geocentriche per tutti i 9 corpi celesti classici a ogni uscita," ha dichiarato JalapenoPoppers24 nel suo post.

"Plutone era in Sagittario in 24 delle 26 uscite. Nettuno è stato in Pesci per 19 di esse. Il Sole era in Bilancia, Scorpione o Toro il 58% delle volte, quando il calcolo statistico basato sulla casualità darebbe il 25%. La congiunzione Mercurio-Sole (entro 8°) si è verificata in otto delle 26 uscite, il che rappresenta un terzo del campione per una configurazione che si verifica circa l'11% delle volte in un dato anno."

JalapenoPoppers24 ha poi spiegato di aver utilizzato tutti questi dati per dedurre che il Trailer 3 di GTA 6 arriverà il 14 maggio alle 17:00 ora italiana.

"Ho assegnato un punteggio a ogni giorno dal 1° maggio al 31 agosto 2026 confrontandolo con l'impronta storica di Rockstar (peso del segno solare, peso del segno di Mercurio, peso del segno di Saturno, congiunzione Sole-Mercurio, quadrato Marte-Saturno, bonus del giovedì)," ha continuato.

"La data con il punteggio più alto in assoluto nell'intera finestra di 123 giorni è giovedì 14 maggio 2026, con 12 punti su 16. Sole in Toro a 23°, Mercurio congiunto al Sole entro 4°, Saturno in Ariete, Venere in Leone, giovedì (il giorno di 12 delle 26 uscite storiche). Cade inoltre esattamente una settimana e un giorno dopo l'anniversario del Trailer 2 di GTA 6, e cade nello stesso giorno di calendario (il 14) del Trailer 2 di GTA V, che Rockstar spostò dal 2 al 14 novembre nel 2012. Il 14 non è una coincidenza. Sto impostando un promemoria sul calendario. Se il T3 uscirà il 14 maggio alle 11:00 EDT, voglio essere ricordato."

Va anche detto che è stato confermato da Take-Two che il marketing pubblicitario per GTA 6 inizierà "presto". Il 14 maggio è "presto"?