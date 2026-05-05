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L'uscita del terzo trailer di GTA 6 è stata calcolata usando le posizioni dei pianeti... sì, davvero

Quando arriverà il terzo trailer di Grand Theft Auto 6? Non lo sappiamo, ma un fan ha speso tre mesi per calcolarne l'uscita usando le posizioni dei pianeti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/05/2026
Un personaggio di GTA 6 in barca con un ponte sullo sfondo
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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GTA 6 uscirà il 19 novembre, questo oramai pare sempre più certo, ma c'è un'altra data che ancora non sappiamo: quando sarà pubblicato il Trailer 3.

C'è modo di saperlo? Forse. Un fan ha infatti calcolato la posizione dei pianeti per tutti di tutti i trailer pubblicati da Rockstar Games sin dal 2007, impiegandoci tre mesi. Non chiedeteci esattamente perché, supponiamo avesse molto tempo a disposizione.

Il calcolo planetario dei trailer di Rockstar Games

"Ho estratto l'esatto timestamp UTC di tutti i 26 eventi di presentazione confermati da Rockstar a partire da GTA IV in poi (ogni trailer, ogni video di gameplay, ogni trailer di lancio) e ho analizzato le longitudini eclittiche geocentriche per tutti i 9 corpi celesti classici a ogni uscita," ha dichiarato JalapenoPoppers24 nel suo post.

I spent three months charting the planetary positions for every Rockstar trailer drop since 2007. Trailer 3 is dropping Thursday, May 14, 2026 at 11AM EDT. I'll explain.
by u/JalapenoPoppers24 in GTA6

"Plutone era in Sagittario in 24 delle 26 uscite. Nettuno è stato in Pesci per 19 di esse. Il Sole era in Bilancia, Scorpione o Toro il 58% delle volte, quando il calcolo statistico basato sulla casualità darebbe il 25%. La congiunzione Mercurio-Sole (entro 8°) si è verificata in otto delle 26 uscite, il che rappresenta un terzo del campione per una configurazione che si verifica circa l'11% delle volte in un dato anno."

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JalapenoPoppers24 ha poi spiegato di aver utilizzato tutti questi dati per dedurre che il Trailer 3 di GTA 6 arriverà il 14 maggio alle 17:00 ora italiana.

"Ho assegnato un punteggio a ogni giorno dal 1° maggio al 31 agosto 2026 confrontandolo con l'impronta storica di Rockstar (peso del segno solare, peso del segno di Mercurio, peso del segno di Saturno, congiunzione Sole-Mercurio, quadrato Marte-Saturno, bonus del giovedì)," ha continuato.

"La data con il punteggio più alto in assoluto nell'intera finestra di 123 giorni è giovedì 14 maggio 2026, con 12 punti su 16. Sole in Toro a 23°, Mercurio congiunto al Sole entro 4°, Saturno in Ariete, Venere in Leone, giovedì (il giorno di 12 delle 26 uscite storiche). Cade inoltre esattamente una settimana e un giorno dopo l'anniversario del Trailer 2 di GTA 6, e cade nello stesso giorno di calendario (il 14) del Trailer 2 di GTA V, che Rockstar spostò dal 2 al 14 novembre nel 2012. Il 14 non è una coincidenza. Sto impostando un promemoria sul calendario. Se il T3 uscirà il 14 maggio alle 11:00 EDT, voglio essere ricordato."

Va anche detto che è stato confermato da Take-Two che il marketing pubblicitario per GTA 6 inizierà "presto". Il 14 maggio è "presto"?

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